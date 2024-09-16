İzmir’in en büyük sağlık komplekslerinden biri olan İzmir Şehir Hastanesi, şehir içindeki merkezi konumu ve geniş ulaşım seçenekleri ile kolayca erişilebilir. Toplu taşıma araçlarıyla hastaneye nasıl ulaşabileceğinizle ilgili detaylı bilgilerle, ulaşımınızı planlamanıza yardımcı olacağız.

İZBAN ile İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım

İZBAN, İzmir'in hızlı tren sistemi olup, hastaneye erişim için pratik bir seçenek sunar. İzmir Şehir Hastanesi’ne İZBAN ile gitmek isteyenler için aşağıdaki hatları kullanabilirsiniz:

598 Nolu ESHOT ile Bayraklı İZBAN İstasyonundan: Bayraklı İZBAN İstasyonu’ndan 598 numaralı ESHOT otobüsüne aktarma yaparak İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşabilirsiniz.

METRO ile İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım

İzmir’in geniş metro ağı, hastaneye erişimi kolaylaştırır. METRO ile İzmir Şehir Hastanesi’ne ulaşmak için şu hatları tercih edebilirsiniz:

533 Nolu ESHOT ile Bornova Metro İstasyonundan: Bornova Metro İstasyonu'ndan 533 numaralı ESHOT otobüsüne aktarma yaparak hastaneye ulaşabilirsiniz.

558 Nolu ESHOT ile Bornova Metro İstasyonundan: Aynı şekilde, 558 numaralı ESHOT otobüsü ile hastaneye direkt erişim sağlayabilirsiniz.

559 Nolu ESHOT ile Evka3 Metro İstasyonundan: Evka3 Metro İstasyonu'ndan 559 numaralı ESHOT otobüsüne geçiş yaparak hastaneye ulaşabilirsiniz.

Vapur ile İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım

İzmir Şehir Hastanesi’ne vapur ile de ulaşabilirsiniz:

532 Nolu ESHOT ile Bostanlı İskelesinden: Bostanlı İskelesi’nden 532 numaralı ESHOT otobüsü ile hastaneye geçiş yapabilirsiniz.

Dolmuş ile İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım

Hastaneye dolmuşlarla da rahatça ulaşabilirsiniz. Dolmuş hatları şu şekildedir:

Karşıyaka – Cengizhan

Çay Mahalle – Gültepe

Çay Mahalle – Yeni Garaj (Otogar)

Alpaslan – Yeni Garaj (Otogar)

Adnan Menderes Havalimanından İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım

Adnan Menderes Havalimanı'ndan İzmir Şehir Hastanesi'ne gitmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Adnan Menderes Havalimanı İZBAN İstasyonundan: Havalimanı İZBAN İstasyonu’ndan Hilal ya da Halkapınar aktarmalarını kullanarak Bornova Metro güzergahına geçin. Bornova Metro Güzergahı: Bornova Metro İstasyonu'ndan hastaneye ulaşım sağlayabilirsiniz.