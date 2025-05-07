İzmir'in Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanarak düzensiz göçmenlere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 5 Mayıs sabahı saat 06.19'da, İHA tarafından tespit edilen 14 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı.

Düzensiz göçmenler ve kaçakçılar yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Kuşadası/Koldestim) ile ortak bir operasyon düzenleyerek, kara üzerinde bulunan 15 düzensiz göçmeni yakaladı. 15 kişilik grubun 3'ü çocuk olmak üzere, tüm göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Bölgedeki operasyon sırasında, göçmenleri kaçırmaya çalışan 2 kaçakçı da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yakalanan düzensiz göçmenlerin Senegal uyruklu olduğu belirlendi.