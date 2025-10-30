İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda binlerce İzmirliyle fener alayında buluştu. 350 metrelik Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş ve havai fişek gösterisi, kentin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

İzmir’de Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

İzmir, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içinde kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlamalar, akşam düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle taçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte binlerce İzmirli yurttaşla bir araya geldi. Kutlamalarda 350 metrelik Türk bayrağı taşındı.

350 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş

İzmirliler saat 20.00’de Hükümet Konağı önünde toplanarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyüşe geçti.

Korteje; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra, İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konak Pier önünde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı, marşlar eşliğinde kortej Cumhuriyet Meydanı’na ilerledi.

Havai fişek gösterisi ve Haluk Levent konseriyle final

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen havai fişek gösterisi fener alayına renk kattı. Coşku, saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Haluk Levent konseri ile doruğa ulaştı.

İzmirliler, marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılını hep birlikte kutladı.

“Cumhuriyeti çok seviyoruz”

İzmirlilerin bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı: