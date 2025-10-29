Türkiye’de her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Öğretmenler Günü, 2025’te hangi güne denk geliyor? Öğrenciler ve veliler, öğretmenlerine teşekkürlerini sunmak için hazırlık yapıyor.

Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor?

Türkiye’de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün, öğretmenlerin eğitim hayatındaki değerini vurgulamak ve teşekkür etmek amacıyla düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

2025 yılında 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler ve veliler, öğretmenlerine sürprizler hazırlayarak minnettarlıklarını gösterecek.

Öğretmenler Günü’nde neler yapılır?