İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, liderliğini yurt dışında firari olan M.K.'nin suç örgütüne yönelik 9 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İzmir Aşayiş Şube Müdürlüğü ve diğer güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda 9 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün lideri, yurt dışında firari olan M.K. (34) olarak tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon

14 Nisan’da gerçekleştirilen operasyona İzmir'in yanı sıra Şırnak ve Bursa'daki güvenlik birimleri de katıldı. İzmir merkezli yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, Şırnak ve Bursa'da da suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin ifadelerinden, 11 Nisan’da İzmir Buca’da meydana gelen Y.S.’nin ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayının, M.K.'nin talimatıyla gerçekleştirildiğini belirledi. Olayda, şüphelilerden birinin motosikletle güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

11 kişiden 9'u tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından, C.K. (29), Ö.I. (31), M.G.E. (31), F.Ç.Ç. (30), A.B. (50), H.E. (39), T.E. (38), V.Ö. (40) ve A.Ö. (38) tutuklandı. E.E. (27), R.Ö. (18) ve O.Ö. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.