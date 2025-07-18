Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 Haziran ayı verilerine göre İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 2 milyon 20 bin 832 oldu. Kentte Haziran ayında yapılan yeni taşıt kayıtları ise bir önceki aya göre geriledi.



Araç kaydı %6,8 azaldı

TÜİK verilerine göre, İzmir’de Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 11 bin 638’e düştü. Bu rakamla İzmir, İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok araç kaydı yapılan üçüncü şehir oldu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı şöyle oldu:

%48,0 motosiklet

%40,2 otomobil

%7,3 kamyonet

%2,2 traktör

%1,5 kamyon

%0,6 minibüs

%0,2 otobüs

%0,1 özel amaçlı taşıtlar

İzmir’de Haziran ayında sadece otomobil bazında 4 bin 676 yeni kayıt yapıldı.

51 bin araç el değiştirdi

Haziran ayında İzmir’de devri yapılan taşıt sayısı da dikkat çekti. Bir önceki aya göre yüzde 12,6 oranında düşüş gösteren taşıt devri, 51 bin 171 olarak kaydedildi.

Devir yapılan taşıtların türlerine göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

%66,7 otomobil

%14,6 kamyonet

%13,5 motosiklet

%1,7 traktör

%1,5 kamyon

%1,1 minibüs

%0,6 otobüs

%0,3 özel amaçlı taşıtlar