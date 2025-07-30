Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı E-Spor Merkezi’ni hizmete açtı

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, dijital dünyada gençliğin gelişimini desteklemek amacıyla İzmir Ülkü Ocakları E-Spor Merkezini hizmete sundu. Açılış, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bir video ile duyuruldu.

Burak Kılıç, açıklamasında merkezin kuruluş amacını ve hedeflerini ayrıntılı şekilde anlatarak, gençlerin çağın gereklilikleri doğrultusunda dijital dünyada yetkin bireyler haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

“Asil Türk gençliği, bugün burada dijital çağın ruhunu yakalayan gençliğe nefes alacak yepyeni bir adım atıp İzmir Ülkü Ocakları E-Spor Merkezimizi açıyoruz,” ifadelerini kullanan Kılıç, bu adımın gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla atıldığını vurguladı.

Gençler için ücretsiz dijital gelişim alanı sunuluyor

Merkezde gençlerin birlikte oyun oynayabileceği, turnuvalara katılabileceği ve sosyalleşebileceği bir ortam oluşturuldu. Kılıç, merkezin tamamen ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, “Gençlerimiz burada takım ruhunu, stratejik düşünme becerilerini ve hızlı karar alma yeteneklerini geliştirecek,” dedi.

Açılış kapsamında, ilçeler arası e-spor turnuvası da başlatıldı. Merkezin yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda gençlerin dijital yeteneklerini geliştirebilecekleri bir eğitim ve etkileşim merkezi olması hedefleniyor.

“E-spor, disiplin ve strateji işidir”

Burak Kılıç, e-sporun yalnızca eğlence aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “E-spor sadece klavye ve mouse değil; zihin, dikkat, hız ve disiplin işidir,” dedi. E-sporun günümüzde küresel ölçekte gelişmiş bir alan haline geldiğini, bu alanda Türk gençliğinin yerini alması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, Ülkü Ocakları çatısı altında yetişen gençliğin hedefsiz değil, bilinçli bir şekilde teknolojiye yönelmesi gerektiğine dikkat çekerek, merkezin bu vizyon doğrultusunda hizmet vereceğini ifade etti.

“Bugün e-spor merkezimizin açılışı vesilesiyle ilçe hocalarımız arası e-spor turnuvamıza da başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun,” diyerek sözlerini tamamladı.