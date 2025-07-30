Sağlık hizmetlerinde dijital entegrasyon İzmir’de memnuniyetle karşılandı

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve entegre sunulmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen dijital entegrasyon uygulamaları, İzmir’de başarılı bir şekilde uygulanıyor. Aile sağlığı merkezleri ile hastaneler arasındaki dijital bağlantı sayesinde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor, zaman kaybı ve yoğunluk önemli ölçüde azalıyor.

Uygulama kapsamında aile hekimleri, hastaları için doğrudan hastanelerden laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri talep edebiliyor. Aynı zamanda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile entegre çalışan sistem sayesinde aile hekimleri, hastalarına uygun tarihli muayene randevuları oluşturabiliyor. Bu yenilik, hem sağlık profesyonelleri hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kırkpınar: “Vatandaşlar için yeni bir sağlık dönemi başladı”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına dijital dönüşüm sürecine kapsamlı biçimde yatırım yaptığını söyledi. Kırkpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aile hekimliği ile hastaneler arasında başlatılan bu dijital entegrasyon, sağlık hizmetlerinin bütüncül sunumunu sağlıyor. Aile hekimlerinin, hastaları için daha etkin çözümler sunmasına olanak tanıyan sistem MHRS ile tam uyumlu çalışıyor. Artık aile hekimleri hastalarının tetkiklerini doğrudan hastanelerden talep edebiliyor. Bu sistem vatandaşlarımız için yeni bir dönemin başlangıcıdır.” Karaciğer nakli sonrası gelişen komplikasyon böyle aşıldı İçeriği Görüntüle

“Sağlık Bakanlığımızın bu girişimiyle birlikte aile sağlığı merkezleri ve hastaneler arasında kesintisiz bir entegrasyon sağlandı. Bu sayede hem hizmet kalitesi arttı hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi hızlandı.”

Entegre sistemle zaman kaybı önleniyor, yoğunluk azalıyor

Yeni sistem sayesinde aile hekimleri, hastalarının ihtiyaç duyduğu ileri tetkik ve tedavi süreçlerini doğrudan yönlendirebiliyor. Bu sayede vatandaşlar, sağlık hizmetlerini adım adım değil, tek elden ve planlı şekilde alabiliyor. Uygulama aynı zamanda hastanelerdeki yığılmayı da önleyerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

İzmir’deki sağlık profesyonelleri de dijital entegrasyonun sunduğu kolaylıkların hasta memnuniyetini artırdığını belirtiyor. Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık sisteminde dijitalleşmenin daha da güçlenmesi hedefleniyor.