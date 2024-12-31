Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Metin Keçeci, Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki başarısıyla tanınırken, aynı zamanda ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın akrabasıdır. Ancak Keçeci, son dönemde Erdoğan’a karşı kırgınlıklarını dile getirdi. Özellikle Erdoğan’ın başrolünde olduğu ve senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisini hiç izlemediğini belirten Metin Keçeci, bu konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Metin Keçeci’den Yılmaz Erdoğan’a kırgınlık ima edildi

Metin Keçeci, Yılmaz Erdoğan ile olan ilişkisini, "Küskünlük ya da dargınlık demeyelim" diyerek açıklasa da, aralarındaki bağa rağmen bazı kırgınlıkların mevcut olduğunu ima etti. Keçeci, "Herhalde assolistler gibi en son çıkacağım. Ya beni değerli gördüğü için ya da çok kıymetlisi gördüğü için ‘Seni burada harcamayayım. Seni burada da görmeyeyim’ dedi sanırım" ifadeleriyle, Erdoğan'ın kendisine teklif yapmamış olmasının arkasında başka sebepler olabileceğine değindi.

İnci Taneleri’ni hiç izlemedi: "Fragmanlarına dahi bakmadım"

Metin Keçeci, İnci Taneleri dizisini ve projedeki yerini yargılamadığını ancak Erdoğan'ın bu projede kendisini göz ardı ettiğini hissettiğini dile getirdi. "İzlemedim. Fragmanlarına dahi bakmadım" diyen Keçeci, aynı zamanda, "Türkiye’de birçok başarılı projeye imza atmış Yılmaz Erdoğan’a da saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. O benim abim, benim de değerlim" diyerek, ilişkinin özünü bozmadan saygılarını ifade etti.