Vardar Termal Tesisleri, 50 odalık kapasitesiyle konforlu bir konaklama sunmaktadır. Tesis, misafirlerine termal suyun şifalı etkilerinden faydalanma imkanı sunar. Burada, termal sudan doldurulan özel küvetlerle rahatlamanız mümkündür. Termal tesis, özellikle sağlık ve dinlenme amacıyla gelen ziyaretçiler için ideal bir seçenektir.

Termal suyun sağlık faydaları

Vardar Termal Tesisleri'nin termal suyu, çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir. Bu su, romatizmal hastalıklar, eklem ağrıları, yumuşak doku hastalıkları gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici bir rol oynar. Uzun süre hareketsiz kalma durumları sonrası mobilizasyon çalışmalarında ve belli nörolojik hastalıklarda da faydalı olabilir. Ayrıca, genel stres bozuklukları ve spor yaralanmalarının tedavisinde de termal su kullanılabilir. İçme kürleri için de uygundur ve suyun sıcaklığı 45-48 derece arasında değişir.

Ziyaretçi bilgileri

Vardar Termal Tesisleri, günlük ziyaretçilere de açıktır. Yani, konaklamadan ziyade, sadece termal suyun faydalarından yararlanmak isteyenler için de bir seçenek sunar. Bu, yerel halk ve çevre bölgelerden gelen ziyaretçilerin de tesisin şifalı sularından faydalanabileceği anlamına gelir.

Konfor ve rahatlama

Tesis, sağladığı rahatlık ve şifalı su ile misafirlerine huzurlu bir deneyim sunar. Termal suyun rahatlatıcı etkisiyle günün yorgunluğunu atabilir, kendinizi yeniden enerji dolu hissedebilirsiniz. Ayrıca, konaklama birimlerinde sağlanan konfor da tatilinizin keyifli geçmesini sağlar.

Vardar Termal Tesisleri, sağlık ve rahatlama arayanlar için mükemmel bir destinasyondur. Termal suyun sunduğu çeşitli faydalar ve konforlu konaklama imkanları ile bu tesis, hem tedavi edici hem de dinlendirici bir deneyim sunar. Günlük ziyaretçi kabul eden tesis, bölgedeki sağlık ve wellness meraklıları için ideal bir tercih olabilir.

Vardar Termal Tesisleri: Ulaşım ve adres bilgileri

Adres: Vardar Termal Tesisleri İzmir Yolu Üzeri, Vardar Köyü, Torbalı, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Kişisel araçla ulaşım

İzmir Merkezden: İzmir şehir merkezinden Vardar Termal Tesisleri’ne gitmek için yaklaşık 45 kilometrelik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. İzmir’den Torbalı yönüne doğru E87 karayolu üzerinden devam edin. Torbalı ilçe merkezine ulaştıktan sonra, Vardar Köyü tabelalarını takip ederek tesise ulaşabilirsiniz.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan: Havalimanından Vardar Termal Tesisleri’ne gitmek için yaklaşık 50 kilometre yol kat etmeniz gerekiyor. Havalimanından çıkıp İzmir şehir merkezine yönelin ve oradan Torbalı yönüne devam edin. Torbalı ilçe merkezine ulaştıktan sonra Vardar Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Fatma Hanım Kaplıcası hakkında bilgiler, nerede, nasıl gidilir?

Toplu taşıma ile ulaşım

Otobüs: İzmir şehir merkezinden Torbalı yönüne giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Torbalı Otogarı'na geldikten sonra, Vardar Köyü’ne giden yerel otobüs veya dolmuşlara binerek tesisin bulunduğu bölgeye ulaşabilirsiniz.

Tren: İzmir şehir merkezinden Torbalı’ya trenle gitmek de bir seçenektir. İzmir Banliyö Treni (İZBAN) kullanarak Torbalı İstasyonu’na ulaşabilirsiniz. Torbalı İstasyonu’ndan tesisin bulunduğu bölgeye yerel taşıma araçlarıyla geçiş yapabilirsiniz.