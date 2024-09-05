Özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistler, İzmir’in güzelliklerini keşfetmek için araç kiralama hizmetlerine yöneliyor.

Kiralama talepleri yaz aylarında zirve yapıyor

Turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemlerde, İzmir’de araba kiralama şirketleri talebe yetişmekte zorlanıyor. 2024 yazında turistlerin şehir içi ve çevresindeki turistik bölgelere rahat ulaşım sağlamak için sıklıkla kiralama yaptıkları gözlemlendi. Araç kiralama fiyatları ise sezona ve talebe göre değişkenlik gösteriyor.

Yerli turistler de kiralama trendine katılıyor

Sadece yabancı turistler değil, İzmir’i ziyaret eden yerli turistler de araba kiralama hizmetlerinden faydalanıyor. Özellikle Alaçatı, Çeşme, Efes ve Şirince gibi popüler destinasyonlara rahat ulaşım sağlamak isteyenler, konforlu bir yolculuk için araç kiralamayı tercih ediyor.

Fiyatlar ve araç çeşitliliği

İzmir’de araba kiralama fiyatları, aracın modeline, kiralama süresine ve sezona göre değişiyor. Günlük kiralama fiyatları ekonomik araçlar için 500 TL’den başlarken, lüks segmentte bu fiyat 3000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Geniş araç filosu sayesinde, her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor.

İzmir’de artan araba kiralama talebi, sektörde hareketliliği artırırken, turistlerin de şehri daha özgürce keşfetmelerine olanak tanıyor.