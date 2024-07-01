İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası, yanan bölgeler havadan görüntülenerek büyük zararın boyutları ortaya çıktı. Yangında, Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin de bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.

Yangın hızla yayıldı

29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Selçuk'un Pamucak mevkiinde başlayan yangın, kısa sürede Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar yayıldı. Yüzlerce dönüm alanın yanmasına neden olan yangın, gündüz havadan ve karadan yapılan müdahalelerle gece boyunca devam etti. Çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleriyle yangın söndürme çalışmaları sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı.

Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Kuşadası-Selçuk arasında 350 hektar alanın yandığı yangın sonrası, bölge drone ile havadan görüntülendi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yangın sonrası görüntülerin herkesin yüreğini burktuğunu belirtti. Yangının etkilediği bölgenin yeşil örtüsünün büyük ölçüde kaybedildiği ve birçok canlının yaşam alanının yok olduğu görüldü.

Antik su kemerleri zarar gördü

Yangında, Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümünün zarar gördüğü belirlendi. EKODOSD Başkanı Sürücü, "Kuşadası sivil toplum örgütlerinin talep ettiği Bahçecik Boğazı'na yangının sıçramaması sevindirici. Hava şartları orman yangınları için uygun olduğunda, cam şişe ve sigara izmaritleri gibi unsurların yangın çıkmasına neden olabileceği unutulmamalı. Herkes bu konuda duyarlı olmalı ve olumsuz faaliyette bulunanları uyarmalıdır," dedi.

Bölge iyileştirme çalışmaları başladı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma ve iyileştirme çalışmaları başladı. Yangının neden olduğu zararın boyutları henüz tam olarak belirlenememekle birlikte, yangının yaban hayatına olan etkisi de araştırılmaya devam ediyor. Isı yoğunluğu nedeniyle bazı alanlara henüz girilemediği için, yaban hayvanlarının zarar görüp görmediği tam olarak bilinmiyor.