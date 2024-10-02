Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi olarak birbirine bağlanan İzmir ve Manisa’yı arasında yapılması planlanan raylı sistem projesi hakkın konuştu. Özel bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu projeyle istihdamın artacağının da önünün açılacağına dikkati çekti.

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öğlen saatlerinde bir otelde Ege Belediyeler Birliği toplantısı aracılığıyla gazetecilere konuştu. Ülke ve yerelin gündemine de değinen başkanlar, İzmir-Manisa arasının 15 dakikaya düşürülmesi sözü üzerinde konuştu. Tugay ve Zeyrek, hayata geçirilecek proje ile Manisa’daki istihdam alanları ile İzmir’de yaşanan işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlanacağının altını çizdi.

İZBAN bağlantısı hayalimdir

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İZBAN üzerinden Manisa ve İzmir arasındaki bağlantının hayali olduğuna dikkati çekerek “Öncelikle Manisa merkez kısmında bir toplu ulaşıma, o toplu ulaşımın da bir uzantısı olarak ikinci 5 yılda bir vizyon projesi olarak anlatmıştım. Tabii burada Sayın Cemil Başkanımla birlikte ortak bir proje olması gerekiyor. Toplu ulaşım hattının Menemen üzerinden İZBAN'a bağlanması benim en çok isteğim ve hayalimdir ki bağlanmaması için hiçbir sebep ve neden de yok. Umarım Manisa'daki ilk beş yılımızda toplu ulaşımı gerçekleştiririz. İkinci beş yılda da Cemil Başkan'la böyle bir protokole imza atarız" işaretini verdi.

Bağlantı Menemen üzerinden

İzBB Başkanı Dr. Tugay, iki şehrin bağlantısını Menemen üzerinden yapılmasına işaret ederek "Bizim Manisa Organize Sanayi'de çalışan ama Menemen bölgesinde oturan epey bir vatandaşımız var. Organize sanayiye yakın, Menemen içerisinde yen bazı banliyöler ulaştırmak gibi konuları konuşuyoruz biz. Şöyle bir durum var. Manisa’da işsizlik neredeyse yok. Manisa’da isteyen herkese iş var. Buna karşılık bizde işsizlik var. Bizdeki insanlar oraya çalışmaya gidiyorlar. Daha fazla da gidebilirler. Bu aradaki bağlantıyı sağlamak için yeni bazı yerleşim birimleri oluşturmak fikri var. Muradiye tarafından Manisa’yı İzmir’e Menemen tarafından bağlayacak bir raylı sistem projesi de yapılabilir. Bu gayet akıllıca bir iş olur. O bölgenin gelişmesini de sağar. Ben mantıklı buluyorum bunu. Biz istihdamı artıracağız" dedi.

'15 bin kişilik istihdama ihtiyaç var'

Ayrıca Başkan Zeyrek, istihdama da ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

“Toplu ulaşımın konforu ve maliyet düşüklüğü açısından İZBAN’a bağlamak. Mevcuttaki Devlet Demir Yolları’nın orada boş rayları var. Onları kullanabiliriz. BGD Firması’nın Manisa’da yapacağı yatırımla birlikte 5 bin kişiyi kendi bünyesinde yan sanayilerle birlikte yaklaşın 15-16 bin kişilik istihdama ihtiyacı var. Hemen akabinde iki boş alana iki firma daha geliyor. Yani Manisa’nın şu anda 30-35 bin kişilik istihdam yaratan, hemen bir ki yıl içerisinde hayata geçecek fabrika projeleri var. Bununla birlikte yeni bir sanayi bölgesi planlıyoruz şu anda. İlimizde istihdam eden firmaların olduğu, hemen dağın diğer tarafında da işsizlik yaşanan bir yer olduğu… Bunların ikisini buluşturmamak çok anlamsız zaten. Umarım bu proje de en kısa sürede hayata geçer. Biz bu projeyle İzmir ile Manisa’nın siyasal birliğini ortaya koymak hem de buna aracı olabilmek için böyle bir proje başlatmıştık Çok da güzel tepkiler aldık. İzmir ile Manisa hiçbir zaman ayrışmada zaten. Sadece bağlanamamıştı. Artık siyasetle birlikte bağlanması da sağlanacak.”