İzmir'in Konak ilçesinde yer alan Eşrefpaşa Caddesi'nde, İki Çeşmelik mevkiinde Üçyol yönüne doğru seyreden bir araç arızalandı. Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edilirken, aracın yol dışına alınması için çalışmalar sürüyor.

Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yetkililer, arızalı aracın bulunduğu noktadan itibaren geriye doğru trafik yoğunluğu yaşandığını ve akım sonunun Çankaya Katlı Otopark civarında olduğunu bildirdi.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye etti.