1 yılda 458 milyon destek ödemesi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti hükümetleri döneminde, İzmir’deki çiftçilere 2018 yılında 458,5 milyon lira destek ödemesi yapıldığını belirterek “2003-2018 yılları arasında ise İzmirli çiftçilerimize toplam 3,7 milyar lira nakit tarımsal destek verilmiştir. Bakanlığımız İzmirli çiftçilerimizi desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti hükümetleri döneminde ülke tarımının verimlilik, üretim ve kalitede çok önemli gelişmeler kaydettiğini açıkladı.

AK Parti olarak ülke tarımı başta olmak üzere İzmir tarımına önem verdiklerini hatırlatan Kırkpınar, “AK Parti iktidarları dönemi boyunca Bakanlık nezdinde İzmir'e toplam 7,5 milyar lira yatırım yapıldığını kaydederek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve geçmiş dönemlerde görev yapmış olan bütün bakanlarımız ülkemizin her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da ilerlemesi için büyük bir özveri göstermişlerdir. Özellikle İzmir bu özveriden payına düşeni fazlası ile almış olmakla birlikte İzmir ve İzmirli çiftçilerimize yönelik gerçekleştirilen destekler devam etmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin kat ettiği mesafeyi görmezden gelip bölge çiftçisine destek verilmediği ve tarımın bitirildiği yönünde verilen beyanatlar aslını yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından çiftçimize ve tarıma verilen rakamlar şeffaf ve sorgulanabilir niteliktedir. Nitekim Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli İzmir ve ilçe ziyaretleri kapsamında çiftçilerimize ve tarıma verilen desteği her defasında açıkça ifade etmektedir.”

Her alanda çiftçiye destek veriliyor

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, tarımsal desteklerin ilin veya ilçenin tarımsal potansiyeli, çiftçi sayısı, tarımsal alanı, ürün çeşidi, hayvan sayısı gibi faktörler ile üreticilerin destek için yapmış oldukları başvurulara göre değiştiğini vurguladı.

Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve depolanması gibi ekonomik yatırımlar ile makine-ekipman alımları ve damla-yağmurlama sulama yatırımları için yüzde 50 hibe desteği verilmektedir. 5 dekar ve altında arazisi olan küçük aile işletmelerine dekara 100 TL destek verilmektedir. Üreticilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifleri tarafından farklı konularda sübvansiyonlu krediler sağlanmaktadır. Ayrıca tarım sigortaları kapsamında poliçe bedelinin yüzde 50’si Bakanlığımızca desteklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Çiftçimizi düşünerek hareket ediyoruz

Zaman zaman dövizde yaşanan hareketlilik nedeniyle tarımda girdi maliyetlerinin artış göstermesine rağmen, Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle çiftçiyi rahatlatmak için gübre ve yemde indirimler yapıldığına dikkat çeken Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarını, çiftçinin, köylünün cebinden az para çıkacak şekilde yaptığını sözlerine ekledi.

2018 yılı sonu dikkate alındığında, son 16 yılda üreticilere toplam 117,4 milyar lira nakit hibe desteği verildiğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "2019 yılında ise destek miktarının, 2018 yılına göre yüzde 10 oranında artış göstererek toplam 16,1 milyar liraya çıkarılması hedeflenmektedir” diye konuştu.

2018 yılı destekleme ödeme miktarlarına ilişkin bilgi de veren Kırkpınar açıklamasında şu ifadeler yer verdi: “organik tarım desteği olarak 51 bin 443 üreticiye 143,7 milyon TL, hayvancılık desteklerinden hayvan genetik kaynaklarının geliştirilmesi desteklemesi olarak 37,5 milyon TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olarak 9,4 milyon TL, süt tozu ve çiğ süt desteği olarak 12,9 milyon TL, kırsal kalkınma desteklerinden, kırsal kalkınma ekonomik yatırımlar ile bireysel basınçlı sulama desteği olarak 80,7 milyon TL, IPARD ulusal katkı payı olarak 40 milyon TL, diğer tarımsal desteklemelerden tarım sigortaları desteği olarak 149,3 milyon TL, tarımsal danışmanlık desteği olarak 13,1 milyon TL, çiftlik muhasebe veri ağı katılım desteği olarak 3,4 milyon TL verilmiştir.”