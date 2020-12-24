108 Gültepeli dizide rol aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sinema sektörüne ev sahipliği yapma vizyonu doğrultusunda İzmir Vakfı çatısı altında kurulan İzmir Sinema Ofisi’nin yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Bir çok yönetmen ve yapımcı, film çekimleri için İzmir’i tercih etmeye başladı

Yayın hayatına 1 Ocak 2021 itibarı ile başlayacak yeni bir dijital içerik platformunda seyircisiyle buluşacak Hükümsüz dizisi, Kemeraltı ve Gültepe başta olmak üzere İzmir’in çeşitli mekânlarında çekimlerini sürdürüyor. Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile G.O.R.A, Vizontele, Aşk Tesadüfleri Sever, Yahşi Batı gibi çok sayıda başarılı film, müzik klibi ve dizide yönetmen olarak imzası bulunan Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği dizi sekiz bölüm sürecek. Gültepe ve Kemeraltı ile İzmir’in farklı mekanlarında çekilecek dizinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu gibi iddialı isimler dikkat çekiyor.

Sinema Ofisi katkı sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sinema sektörüne ev sahipliği yapma” vizyonu doğrultusunda İzmir Vakfı çatısı altında kurulan İzmir Sinema Ofisi sinema sektörüne destek sağlıyor. İzmir Sinema Ofisi, İzmir’de çekimi gerçekleştirilen filmler için çekim noktalarının belirlenmesinden, lojistik yardımlara ve yardımcı oyuncuların bulunmasına kadar pek çok alanda sinema sektörü için kolaylaştırıcılık yapıyor. İzmir Sinema Ofisi, İzmir Vakfı üyelerinin ayni katkılarını yapımcı ve yönetmenlerle buluşturarak İzmir’deki sinema ekosisteminin büyümesini sağlıyor. Daha çok filmin İzmir’de çekilmesi, şehrin tanıtımı için de büyük önem taşıyor.

108 Gültepeli oyuncu oldu

Sinema filmi ve dizi ekipleri, İzmir Sinema Ofisi ile bağlantı kuruyor ve ihtiyaçlarını yerelden karşılayarak esnaf başta olmak üzere kent ekonomisine hareketlilik kazandırıyor. Gültepe’de gerçekleşen çekimlerde mahalle sakinleri figürasyon için dizi ekibine katılarak mütevazı da olsa gelir elde etti. Filmde 108 Gültepeli figüran olarak rol aldı.

İzmir Sinema Ofisi projemizin meyvelerini vermeye başlamasından duyduğu mutluluğu paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yönetmen Ömer Faruk Sorak ve tüm dizi ekibinin İzmir’i tercih etmesi bizi memnun etti. Başka film ve dizi projeleriyle de İzmir’in farklı alanlarını buluşturmak ve şehrimizi her platformda tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.