12'nci kattan düşen doktor intihar etmiş

Karşıyaka'da, 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Psikiyatri Uzman Doktoru Zeynep B.'nin intihar ettiği ortaya çıktı.

12'nci kattan düşen doktor intihar etmiş
25 Ekim 2019 Cuma 09:55

Eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşamaya başlayan Zeynep B., dün saat 07.00 sıralarında, Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki sitede bulunan 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düştü. Zeynep B., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıkan doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada psikolojik rahatsızlığı bulunan ve daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Zeynep B.'nin, balkondan atladığı saptandı. Zeynep B.'nin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Önceki Haber
Otomobilin motoruna yılan girdi
Sonraki Haber
Felçli babası için doktor olmak istiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.