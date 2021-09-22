1800 YILLIK LOCA BULUNDU
1800 YILLIK LOCA BULUNDU
0
MORA BÜRÜNDÜ!
MORA BÜRÜNDÜ!
0
MAYMUN, KÖPEĞİ REHİN ALDI
MAYMUN, KÖPEĞİ REHİN ALDI
0
BAŞKAN AŞI OLMAYINCA...
BAŞKAN AŞI OLMAYINCA...
0

20 ücretsiz otopark Buca'ya nefes aldırdı

Kentteki trafik sıkışıklığı ve park yeri sorununu çözmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, 25 mahallede toplam 17 bin 200 metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü. Toplam 20 adet otoparkın ücretsiz olarak hizmete açılmasıyla, araç parkı yüzünden sıkıntı çeken Bucalılar nefes aldı

20 ücretsiz otopark Buca'ya nefes aldırdı
22 Eylül 2021 Çarşamba 09:32

Buca’nın en önemli sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığını rahatlatmak için projeler üreten Buca Belediyesi, özellikle gelişigüzel araç parkları nedeniyle sıkışıklık yaşanan mahallelerde otopark çalışması gerçekleştirdi. Kentin atıl alanlarını dönüşüme alan ekipler, temizlik ve zemin düzeltme çalışmalarının ardından kilit parke taşı döşemesi yaptı. Otomobil, otobüs, minibüs, motosiklet ve bisiklet parkına kadar otopark alanlarını tüm detaylarıyla planlayan belediye, toplam 25 mahalledeki 17 bin 200 metre kare büyüklüğündeki 20 alanı ücretsiz otopark olarak Bucalıların kullanımına açtı.  
Öte yandan, Buca Belediyesi’nin kent estetiğini göz önüne alarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise 2 buçuk yılda 137 bin 500 metrekarelik kilit parke yol yapıldı. 32 bin 155 metrekarelik asfalt yama çalışması gerçekleşti. 30 bin 544 metrekarelik bordür taşı, 11 bin 718 metrekare granürlü parke taşı, 3 bin metrekare granit taş döşemesi yapıldı.

Etiketler; #buca #buca trafik #buca otopark #buca ücretsiz otopark
Önceki Haber
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Sonraki Haber
Bingöl: 532 farklı vergi ödüyoruz!
Balçova’da hareket var
Balçova’da hareket var
0
Başkan Soyer: Gençlerimiz için iki yurt kiraladık
Başkan Soyer: Gençlerimiz için iki yurt kiraladık
0
Karşıyaka'dan 'barınamayan' gençlere destek!
Karşıyaka'dan 'barınamayan' gençlere destek!
0
104 yerinden bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı!
104 yerinden bıçaklanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı!
0
Bergama'da 1800 yıllık localar bulundu
Bergama'da 1800 yıllık localar bulundu
0
Konak Saat Kulesi mora büründü
Konak Saat Kulesi mora büründü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.