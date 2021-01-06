Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde hizmet veren Kent Marketlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen birçok kooperatifin ürünlerinin satışı yapılmaya başlanmıştı. Karşıyakalıların yoğun ilgi gösterdiği kooperatif ürünlerinin sayısı yeni yılda artırılacak.

Geniş ürün yelpazesinin bulunduğu Kent Marketler uygun ve kaliteli ürünleri ile halka hizmet vermeye devam ediyor. Aylar önce “Çiftlikten Sofraya” sloganıyla çıkılan yolda kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı market ürünlerini aracısız bir şekilde Karşıyakalılar ile buluşturan Kent Marketler, raflarında yer alan yüzlerce kaliteli ve sağlıklı kooperatif ürünü sayısını 2021 yılında artıracak. Türkiye’nin dört bir yanından kooperatifler ile anlaşmaya devam eden Kent A.Ş. Karşıyakalıları sağlıklı, kaliteli ve hesaplı kooperatif ürünleri ile buluşturmaya devam edecek. Kent Market; Mustafa Kemal, Örnekköy, Bostanlı ve Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmet vermeye devam ediyor.

“2021 yılı Karşıyaka'da üretenin yılı olacak”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay: “2021 yılı Karşıyaka'da üretenin yılı olacak. 2020 her anlamda zor geçti. Pandeminin yaralarını sarmak için 2021’de üreticilerin yanında daha fazla olacağız. Kooperatiflere desteğimiz artarak devam edecek. Karşıyakalı hemşerilerimiz güvenle sağlıklı ve organik ürünler tüketecekler. 2021 yılı umutla gelecek, dayanışma ile güçleneceğiz.” dedi.

“En güzeli birlikte başarmayı öğrenmiş olmamız”

SS Alaşehir Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu: “Kooperatifimizin açılış tarihi olan 5 Eylül 2019, biz Alaşehirli kadınlar için çok özel bir tarih haline geldi. Bu tarihten sonra artık evimizde yaptığımız her üründen gelir elde ederek, el emeğimiz hak ettiği değeri bulacaktı. Alaşehirli kadınların ekonomiye katılmasının yanında Alaşehir üzümünü tanıtmak ve markalaşmasını sağlamak kooperatifimizin kuruluş amaçları arasında yer aldı. Kooperatifimizin hedeflerini; yöresel lezzetlerimizi tanıtmak, kafe işletmek, el işi ürünlerimize pazar bulmak olarak belirlemiştik. Hedeflerimiz doğrultusunda bir yılın sonunda yedi kurucu ortakla çıktığımız yolda şu anda; 44 ortağımız, bir yaprak salamura tesisimiz, bir üretim evimiz, iki satış noktamız ve lezzetlerimizin takipçisi olan pek çok dostumuz var. Kooperatifimizin hızlı büyümesinde kurucu ortağımız olan Alaşehir Belediyesi’nin özellikle de belediye başkanımızın katkıları oldukça fazladır. İlk yılın sonunda hedeflerimizin pek çoğuna ulaşmamız elbette çok güzel ama en güzeli; ortaklaşarak birlikte başarmayı öğrenmiş olmak ve sabah evden kooperatife gidiyorum diye çıkarak, emeğimizin karşılığını almış şekilde eve geri dönmektir. Önümüzdeki yıl içinde hedeflerimiz; ürün yelpazemizi genişletmek, farklı alanlarda atölye çalışmaları yaparak daha çok kadına ulaşmaktır. Kent A.Ş. gibi iştiraklerin bizleri desteklenmesinden çok mutluyuz.” diye konuştu.

“Üretimimizi evde bir annenin çocuklarına yaptığı şekilde yapıyoruz”

SS Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülnur Kaya Ispir: Kadın kooperatiflerinin kurulduğu bir bölgede kooperatifler sosyokültürel gelişime ve ekonomiye doğrudan etki eder. Biz Karşıyakalı Kadın Kooperatifi olarak 15 ortağımızı gıda konusunda istihdam ediyoruz. Unlu gıda üzerine yoğunlaşarak kendi tatlarımızı üretiyoruz ve “kurabiye kooperatifi” olarak anılmak istiyoruz. 2021 yılında hedefimiz kurabiye üretimini daha çok kökleştirmek ve birçok firma ve market raflarında yerimizi almak. Kapasitemizi büyüterek daha fazla alana hizmet vermek istiyoruz. Karşıyaka’daki en ulaşılamayan mahallelerde ve iki köyümüzde var olmak istiyoruz. Köylerimizdeki ürünler ile üretimimizi harmanlayarak tamamen Karşıyaka’mıza ait bir kooperatif haline gelmeyi amaçlıyoruz. Örneğin köylerimizde üretilen bir meyveyi alıp, kurabiyelerimizi o meyvelerle üretmek istiyoruz. Üretimimizin herkese katkısı olmasını istiyoruz. Kaliteli ve sağlıklı gıdaları Karşıyakalılara sunmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizin hiçbirinde trans yağ, koruyucu ve katkı maddesi bulamazsınız. Üretimimizi evde bir annenin çocuklarına yaptığı şekilde yapıyoruz. Çocuklarımıza yediremeyeceğimiz hiçbir ürünü üretmeyiz. Hijyen ve temizliğe çok dikkat ederek üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kent A.Ş. ile çalışıyor olmaktan çok memnunuz. Kooperatiflere verdikleri destek için ve bizi bir aile olarak gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. 2021 yılında daha çok kişiye ulaşmak en büyük hedefimiz.

“Kadın emeğini görünür kılmak için hep birlikte mücadele ediyoruz”

Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Derya Özinç Bozdoğan: “Kooperatifimiz; Tarsuslu kadınlarımızın ürettiklerinin mevcut ekonomide artı değere dönüşmesinde, kooperatif aracılığımız ile kurumsallaşması ve süreklilik kazanması amacı ile 23.09.2019 tarihinde kuruldu. Başlangıç hedeflerimiz; kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması, pozitif ayrımcılık ile kadın kimliğinin hak ettiği değere ulaşması, Tarsus’un sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sunulması olarak belirlendi. Kadınlarımız ile birleşerek, birbirimizi eğiterek, pazarlama alanları yaratıp, ürettiklerimizi artı değere dönüştürerek “kadın emeğini” görünür kılmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Kooperatifimizde mevcut 200 ortağımız ile reçel çeşitleri, zeytin, turunç ekşisi gibi birçok ürünü birlikte üretiyoruz. Gıda ürünlerimiz dışında; yöremize uygun takı ve iğne oyası ürünlerimizi de üretmekteyiz. En büyük desteğimizi Tarsus Belediye’sinden almaktayız. Tarsuslu kadınlar olarak; “birlikten güç doğar” diyoruz. Dayanışma ve paylaşma ile biz kadınlar sadece ekonomide değil, kültürel ve sosyal alanlarda da var olmaya devam edeceğiz. Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş.’ye ürünlerimizi Karşıyakalılar ile buluşturdukları için, kadın kooperatiflerine destek olarak dayanışmayı büyüttükleri için teşekkür ediyoruz.” dedi. Kent A.Ş.’ye ait bilgilere sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

