INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
0
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
0
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
0
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
0

25 yaşındaki genç alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü!

İzmir'in Konak ilçesinde Özgür Naygı (25) alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Semih İ. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü

25 yaşındaki genç alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü!
23 Şubat 2021 Salı 15:59

Olay, öğle saatlerinde, Tepecik semtindeki 1217 Sokak'ta meydana geldi. Özgür Naygı, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu mahalleden arkadaşı Semih İ.'nin evine geldi. Ancak ikili arasında çıkan tartışmada, Semih İ. tabancasını çekip, Naygı'yı başından vurdu. Ardından da koşarak kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Naygı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mahalleye güvenlik amaçlı çevik kuvvet ile özel harekat polisleri sevk edilirken, kaçan Semih İ.'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AĞABEYİ SAHTE İÇKİDEN ÖLMÜŞ

Öte yandan Naygı'nın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Naygı'nın ağabeyi Işık Naygı'nın da yaklaşık 1,5 ay önce sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #cinayet #ölüm #izmir ölüm #özgür naygı
Önceki Haber
Son olsun artık demekten bıktık ama... Yine kadın cinayeti
Sonraki Haber
Fabrika müdürü intihar etti!
Batur: Bizim her zaman tarafımız belli, esnaftan yanayız
Batur: Bizim her zaman tarafımız belli, esnaftan yanayız
0
Çiğli Belediyesi’nden müzisyenlere destek
Çiğli Belediyesi’nden müzisyenlere destek
0
Başkan Soyer: Önceliğimiz tarım
Başkan Soyer: Önceliğimiz tarım
0
Dikkat! Instagram'dan böyle dolandırdılar!
Dikkat! Instagram'dan böyle dolandırdılar!
0
Bayraklı'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Bayraklı'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
0
Başkan Soyer, Erdoğan'dan iki şey istedi
Başkan Soyer, Erdoğan'dan iki şey istedi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.