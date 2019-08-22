285 kişi 100.000 kişinin kaderini belirliyor

Karabağlar’da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesine yönelik CHP Karabağlar Meclis Üyelerinin bir kısmının kentsel dönüşüm revizyon planların iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde matbu dilekçeler dağıtarak imza topladıklarını öne süren Mısırlı, CHP’li meclis üyelerinin siyasi rant peşinde koştuklarını vurguladı.

AK Parti Karabağlar Grup Başkan vekili Fikret Mısırlı, Karabağlar’da Cennet Çeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut Mahallelerini kapsayan 9 bin 785 binanın bulunduğu alanda yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karabağlar CHP Meclis Üyeleri’nin kentsel dönüşüm revizyon planlarının askı süresinde itiraz edilmesi ile ilgili Limontepe’de 19 Ağustos 2019 tarihinde toplantılar düzenlediklerini açıklayan Mısırlı, “CHP Meclis Üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13 Temmuz 2019’daki imar ve revizyon planlarına karşı halkı örgütleyerek, kentsel dönüşüm iptali için bakanlığa itiraz dilekçesi vermeleri için örgütledi.

Mısırlı, “Karabağlar CHP Meclis Üyelerinin bir kısmının daha öncede bu bölge için 285 vatandaşımızı Karabağlarımızın kalkınmasına karşı çıkmaları için itiraz dilekçeleri verdirdiklerini hatırlatırken süreci durdurmayı başarmışlardı” diye konuştu.

Mısırlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız itiraza konu olan düzenlemeleri giderdikten sonra 13 Temmuz 2019’daki imar ve revizyon planlarını tekrar askıya çıkarmıştı. Karabağlar CHP Meclis üyelerinden bir kaçı askı süreci itiraz hakkı dolacağı gün olan 21 Ağustos 2019’da yine sahneye çıkarak sürecin önünü tıkamak için Bakanlığımıza hazırladıkları matbu dilekçelerini verdirmek suretiyle kentsel dürüşümün önünü tekrar tıkamayı başardılar, kendilerini kutluyorum” dedi

Vatandaşların hakkı zayi olmayacak

Kentsel dönüşümün Karabağlar’da yaşayan halkın yararına olacak bir proje olduğunu kaydeden Mısırlı, “Kentsel dönüşüm için yeni süreçte vatandaş isterse kat karşılığı verecek. Yerinde dönüşüm yapılacak. Vatandaşımızın hakkı zayi olmayacak, devletin güvencesi altında olacaklar. Vatandaş isterse arsasını satabilecek, isterse kendisi inşaat yapabilecek, isterse de müteahhitte verebilecek. Bunların hepsi garanti altında olacak” dedi.

CHP Karabağlar meclis üyelerinin halka kişi başına düşen yeşil alanın azalacağını öne sürmelerine karşı konuşan Mısırlı, “Yeşil alan yetersiz diyorlar. 540 ha tamamı dönüşümü tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan 10 M2 ye ulaşacak, Poligon Deresi de bölgeye kazandırılınca 25 M2 üzerinde olacak. Devletimizin vatandaşın malında gözü yok. Burada bir rant bulunmamakta. Asıl rantçılığa bürünen, bazı CHP Karabağlar meclis üyeleridir, siyasi rant sağlamak için mahalle mahalle gezerek halkımızı devletimize karşı kışkırtarak, halkımızın aklını çeliyorlar” diye konuştu.

Binaların yüzde 65'i kaçak

Karabağlar’da binaların yüzde 65'i kaçak. Peki, bu yapılara göz yuman yerel yönetimlerin suçu değil mi? Sağlıksız ve eski yapılarda insanların kaderine terk ediliyor olmaları hiç mi vicdanlarını sızlatmıyor?” diye konuştu.

Mısırlı, “CHP Karabağlar meclis üyeleri, Bakanlığımızla iş birliği yapmak yerine, 285 kişiyi kışkırtarak imza toplamıştı. Bu bölgede yaşayan 100.000 e yakın vatandaşımızı mağdur ediyorlar. Bu insanlarımızın kaderine terk edilmesi, dönüşümle yeni bir imardan yoksun bırakılmaya çalışılması vicdanlarımızı yaralıyor. Karabağlar’ın gelişmesinin önünü tıkamak kimsenin yararına olamaz. Bizim ana görevimiz, halkımızın yararına olacak projelere destek vermek, yaşayan halkımızın refah seviyesini yükseltmek ve gelecek nesillere modern yaşam alanları hazırlamak” dedi.

8 yılda kaç bina yapıldı

Karabağlar Grup Başkanvekili Mısırlı şöyle devam etti:

“Ağustos 2012'de kentsel dönüşümün başladığı Uzundere, Örnekköy, Ege Mahallesi, Gaziemir Aktepe-Emrez, Bayraklı, Ballıkuyu ve Güzeltepe olmak üzere kentin yenileyecek bölgelerde İzmir Büyük Şehir Belediyesi’ kaç bina yaptı? Sadece Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile 8.500 konut yapacaklarını duyurmuşlardı. 8 yılda ne yaptılar, ilk etapta 280 konut yaptılar, inşaatı devam eden ikinci etap 420 konut inşaatının 2020 yılının Mart ayında bitirileceği söyleniyor ama anlaşılan inşaatın yakınında bile geçmiyorlar. İhale edilen 3. etapta ise 385 konut inşaat ihalesine girecek, belli ki müteahhit bulamadılar”







