301 madenciyi seslendirdiği kliple andı

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 5'inci yıl dönümünde, seslendirmesini kendisinin yaptığı klibi, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

14 Mayıs 2019 Salı 09:48

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 13 Mayıs 2014'te, Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 5'inci yıl dönümünde video yayınladı. Facianın görüntülerinin yer aldığı klibin seslendirmesini yapan Sengel, şunları söyledi:

"Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Şairin dediği gibi yüzleri kömür karasına boyanırken, vicdanları tertemiz kalanlar onlar. Ekmeğini sadece alın teriyle değil, kömür karasıyla kazananlar onlar. Botları çamurlu yürekleri tertemiz olanlar onlar. O gün mayısın güzel olmadığı gün. Sadece gece değil, gün de karaydı o gün. Beş yıl önce Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisini saygı ve rahmetle anıyoruz."

Önceki Haber
Alsancak'ta Soma eylemi yapıldı
Sonraki Haber
Şehide son veda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.