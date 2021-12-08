2021'DE EN ÇOK ARADIKLARIMIZ
2021'DE EN ÇOK ARADIKLARIMIZ
0
ŞAŞIRTAN BULUŞ!
ŞAŞIRTAN BULUŞ!
1
INSTAGRAM ŞİKAYETLERİ ARTTI!
INSTAGRAM ŞİKAYETLERİ ARTTI!
0
VİAGRA BU HASTALIĞA İYİ GELİYOR
VİAGRA BU HASTALIĞA İYİ GELİYOR
0

4 donör ilik naklinden vazgeçti, küçük Ahmet hayatını kaybetti!

İzmir'de 15 ay önce lösemi teşhisi konulan 8 yaşındaki Ahmet Köksal ilik nakli olmayı beklerken 4 ayrı donör bulundu, ancak hepsi nakilden vazgeçti. Kemoterapi gören, bir süre sonra da donörden nakil yapılan Köksel, 21 gün sonra yaşamını yitirdi. Ahmet Köksal’ın annesi Betül Köksal (34), "Gençler, Kızılay araçlarına gidip ilik bağışçısı oluyor. Uyum sağlandığında da 'vazgeçtik' diyorlar. Nelerden vazgeçtiklerini bilmiyorlar. Bu nakli küçücük çocuklar bekliyor" dedi

4 donör ilik naklinden vazgeçti, küçük Ahmet hayatını kaybetti!
08 Aralık 2021 Çarşamba 11:09

Gaziemir ilçesinde oturan ev kadını Betül ve otobüs şoförü Selami Köksal (34) çiftinin iki erkek çocuğundan küçüğü Ahmet’e yüksek ateş nedeniyle başvurdukları Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaklaşık 15 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Ahmet için hem yurt içinde hem de yurt dışında tarama yapıldı. 4 uygun donör bulundu ancak donörler nakil işleminden vazgeçti. Ahmet bu süreçte kemoterapi alarak nakil işlemine hazırlandı ama umutlar her defasında yarıda kaldı. Bir süre sonra Almanya'dan yüzde 90 oranında uyumlu donör bulundu ve mayıs ayında Ahmet'e aynı hastanede ilik nakli yapıldı. Nakil işleminden 21 gün sonra Ahmet Köksal, ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

'HASTANEYE HER GİTTİĞİMDE OĞLUMUN KOKUSUNU DUYUYORUM'

Ahmet'in kendinden küçükleri sevindirdiğinde çok mutlu olduğunu, çocukları mutlu etmeyi oğlunun kendisine bir vasiyeti olarak kabul ettiğini ifade eden Betül Köksal, "Keşke benim iliğim oğluma uysaydı. Bunun acısını çok yaşadım. Çocuğumun çektiği acıları gördükçe her gün eridim. Hayatımda mutluluk diye bir şey kalmadı. Yaşadıklarımız çok zor. Oğlumu kaybettikten sonra kendimi onun gibi kanser hastası çocuklara adadım. Çocuğumun gelen hediye paketlerini nasıl bir mutlulukla açtığını görüyordum. Onları düşünen ve sevindirmek isteyen birileri olduğunu bilince çok mutlu oluyorlar. Oğlum, çocukları sevindirmek istiyordu. Bunu kendime vasiyet olarak kabul ettim. Her ay lif, patik örüyorum. Onları satarak kazandığım parayla oğlumun tedavi gördüğü hastanede kanser hastası çocuklara hediyeler götürüyorum. Hastaneye her gittiğimde oğlumun kokusunu duyuyorum" diye konuştu.

'DONÖRLERİN VAZGEÇTİĞİ HER GÜN AĞLADI'

Oğlunun öldüğünü kabullenemediğini anlatan Köksal, "Ahmet'e lösemi teşhisi konulduktan sonra ilik nakli ihtiyacı oldu. Tam 4 kez yurt içinden yüzde 90'ın üzerinde uyumlu donör bulundu. Bu dört donörün içinde bir tanesi yüzde 100 uyumlu 18 yaşında bir erkekti. Ahmet, bu donörden ilik nakli olmak için bütün kemoterapilerini tamamladı. Nakle hazır hale geldi ancak nakle giremeden donör vazgeçti. 4 kez aynı senaryoyu yaşadık. Ahmet'im psikolojik olarak çöktü. 26 kilodan 16 kiloya düştü" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları bu sürecin ardından Ahmet için Almanya'dan yüzde 90 uyumlu donör bulunduğunu söyleyen Betül Köksal, "Nakil gerçekleşti ancak naklin beşinci gününde ciğerlerinde enfeksiyon oluştuğunu öğrendik. Maalesef 21'inci günde oğlumu kaybettik. Eğer 4 donör vazgeçmeseydi bu kadar vakit kaybetmeyecektik ve çocuğum psikolojik olarak çökmeyecekti. Üzüntü kanseri besliyor. Donörler vazgeçince çocuğum her gün ağladı. Gülemez hale geldi. Hastalığı da nüksetti. Eğer daha önce nakil olsaydı doktorun dediğine göre, oğlum yüzde 80 yaşayacaktı" dedi.

'VAZGEÇECEK KİŞİLER BAĞIŞCI OLMASIN'

Bağışçı olmaya karar verdikten sonra vazgeçen donörlere seslenen Betül Köksal, "Gençler, Kızılay araçlarına gidip ilik bağışçısı oluyor. Uyum sağlandığında da 'vazgeçtik' diyorlar. Nelerden vazgeçtiklerini bilmiyorlar. Bu nakli, küçücük çocuklar bekliyor. Ne yaşadıklarını görmüyorlar. Teknoloji gelişti. Eskiden ilik omurilikten alınıyordu. Şimdi her iki koldan damar yolu açılıyor. Birinden kan alınıyor, ilik ayrıştırılıyor, diğerine kan geri veriliyor. Bağışçı 15 dakika sonra sapasağlam çıkıyor. İki gün içerisinde de hücreler yenileniyor. 'Korkmayın kötü bir şey yok' diye haykırıyoruz. Sesimiz duyulmuyor. Vazgeçecek kişiler bağışçı olmasın" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ilik nakli #ahmet köksal
Önceki Haber
Karşıyaka'da Doğukan'a af yok
Sonraki Haber
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron bize virüsün yumuşadığını gösteriyor
17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü öldürülmüştü. İstenen ceza belli oldu
17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü öldürülmüştü. İstenen ceza belli oldu
0
Konak Belediyesi kadın sığınma evi açıyor
Konak Belediyesi kadın sığınma evi açıyor
0
Jiletle doktorun boynunu kesmişti, cezası belli oldu
Jiletle doktorun boynunu kesmişti, cezası belli oldu
0
İzmir'de deniz marulları yok oldu ama...
İzmir'de deniz marulları yok oldu ama...
0
4 günlükken ameliyat olan bebek, tıp literatürüne girecek
4 günlükken ameliyat olan bebek, tıp literatürüne girecek
0
Öğrencilerin geleceği için birlikte çalışacaklar
Öğrencilerin geleceği için birlikte çalışacaklar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.