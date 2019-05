5 Mayıs'ta, koşamayanlar için koşuyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Wings for Life World Run,'ın İzmir'e ve İzmir markasına çok yakıştığını belirterek, "Bu sene de tüm Türkiye'den İzmir'imize gelen katılımcılarla belki de 10 bin kişiyi aşarak Wings for Life World Run'ın bu ulvi amacına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a, 2019 yılında da İzmir ev sahipliği yapacak. Binlerce kişinin katılacağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford'un desteğiyle gerçekleşecek yarış öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Soyer ile birlikte TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) Başkanı Ramazan Baş, ana sponsor Ford'un sözcüsü olarak Ford Otosan Pazarlama İletişim Yöneticisi Serkan Özerbay ve Dünya Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da katıldı.

İzmirliler içir gurur vesilesi

2014 yılından beri tüm dünyada milyonlarca insanın omurilik felçlileri için aynı gün aynı saatte bir araya geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak için gerçekleştirilecek dünyanın en önemli yardım organizasyonlarından birine dördüncü kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten dünyanın en büyük iyilik organizasyonlarından biri ama sadece iyilik organizasyonu değil bilim için bilimin ve tıbbın ilerlemesi için yapılan bir organizasyon. Maalesef tıp bu kadar ilerlemesine rağmen omurilik felcinde henüz sonuçlanmış bi r çözüm yok ama her gün buna yaklaşıldığını biliyoruz. Her gün bunun küçük ipuçlarını duymaya başladık. O nedenle bu organizasyon sadece bir iyilik organizasyonu değil aynı zamanda tıbbın ilerlemesi için de yapılan bir organizasyondur. İzmir'in bu organizasyonun içinde olması ve ev sahipliği yapması hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem İzmirliler için bir gurur vesilesi. Bunun kolaylaştırıcısı olmak için elimizden ne geliyorsa büyük bir mutlulukla yapacağız. Bazı yollar kapanacak ama biliyorum ki İzmirliler bunu asla dert etmeyecekler. Onlar da olanca enerjileriyle destek verecekler. Bu yılın katılım ve bağış rekorları kıracağına inanıyorum. Basına çok iş düşüyor, ben inanıyorum ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katılan çok kişi olacak. Başta Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe olmak üzere emekçilerimiz, çalışa nlarımız katılacak. 5 Mayıs sabahının İzmir için rekorların kırılacağı bir gün olmasını diliyorum. Bu tür organizasyonlar umudumuzu perçinleyen, bir arada olmamızı sağlayan etkinlikler. Tek başına spor etkinliği değil her birinde vicdan var, kültür var, derinlik var. Biz o derinlikleri çoğaltmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her insan potansiyel omurilik felçlisi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş da her insanın potansiyel bir omurilik felçlisi olduğunu vurgularken, "Dünyada 3 milyondan fazla omurilik felçlisi var. Omurilik felci vakasında doktorların söylediği genel bir şey var; yürüme ihtimalinin zayıflığı... Ama sonuçta imkansız değil. Wings for Life Vakfı büyük bir misyon üstlenmiş durumda. Dünyada ilk olacak tedaviyi bulmak için çalışmalara ciddi bir ekonomik güç sağlıyorlar. Vakfın sarf ettiği çaba bizim için umut demek. 5 Mayıs'ta İzmir'de bizimle olarak bu umudun parçası olan ve İzmir'e gelemese de Wings for Life World Run mobil uygulaması ve App Run'a kayıt olarak biz e destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Farkındalık yaratacağız

Dünyanın en önemli koşularından biri olduğunu söyleyen Dünya Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, ise "Çok güzel bir şey bu koşuya katılmak bu koşunun bir parçası olmak çok güzel. Tek bir amacımız olacak bizim, bir farkındalık yaratmak. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi. Wings For life için umut olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Otomobile yakalanma

Wings for Life World Run hakkında: Wings for Life World Run'a katılan isimler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik sakatlıklarına çözüm bulunması için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı'na da destek oluyor. Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, gerçekleştirdiği etkinlikler ve toplanan bağışlar ile omurilik felcini kesin tedavi bulmayı amaçlıyor. Bu gelirler dünyanın dört bir yanında, omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.

Sabit bir bitiş çizgisinin olmadığı Wings for Life World Run'da, yarışmacıları Ford Kuga "Yakalama Aracı" yakalıyor. Ford Kuga, son yarışmacıyı geçtiğinde yarış sona eriyor. Küresel Yarış Kontrolü teknolojisi yardımıyla koşunun gerçekleştiği tüm ülkelerde sürücülerin tam olarak aynı anda hızlanması sağlanıyor.

Ford Kuga yakalama aracı koşucunun yanından geçtiğinde o koşucu için yarış bitmiş oluyor. Wings for Life World Run 2019 için Türkiye'de Ford Kuga Yakalama Aracı'nın direksiyonuna 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı geçecek. Önündeki binlerce insanı daha uzağa koşmaya motive edecek Yakalama Aracı'nı kullanacak Avcı, en fazla 35 km hıza ulaşabilecek. Yakalama aracını dünyada David Coulthard, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi ünlü pilotlar da kullanmıştı.