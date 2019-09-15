Çeşme açıklarında yasa dışı geçiş yaparken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 58 kaçak göçmen, yakalandı.

Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan devriye sırasında Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik bottaki 20'si erkek, 10'u kadın ve 28'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.

Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



