6 ayda 50 umut yolcusu kaybedildi

Yılbaşından bu yana, daha iyi bir yaşam ümidiyle ülkelerini terk ederek Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecilerden 34'ü donarak öldü, Yunan adalarına geçmek isteyenlerin de 16'sı denizde boğularak hayatını kaybetti. Her yıl binlerce insan savaş, açlık ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk edip daha iyi yaşam koşulları için Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Kaçak geçiş için yürüyerek Türkiye'ye gelmeye çalışan ya da buradan Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenlerin bazıları, 'umut yolculuğu'nda yaşamını yitiriyor. Tehlikeli yolculuğa çıkan göçmenlerin bazıları ise güvenlik güçlerince kurtarılıyor. Yılbaşından bu yana 34 mülteci, 'umuda yolculuk'ta donarak öldü, 16 göçmen de Yunan adalarına geçmek isterken denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Denizde yaşamını yitirenler

Aydın Kuşadası'nda 15 Ocak'ta botları su alan 46 mülteci kurtarıldı, bir çocuğun cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 Mart'ta yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3 kadın ve bir bebek vefat etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin alabora olması sonucu bir kişi öldü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Donarak hayatlarını kaybettiler

Yine aynı dönemde İran sınırından Van'a gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 32'si donarak hayatını kaybetti. Edirne'de de İpsala'ya bağlı Paşaköy'de Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde ve yazlık sedde kenarında göçmenlere ait donmuş iki erkek cesedi bulundu.

Diğer vefatlar

Bu ölümlerin dışında bazı illerde de düzensiz göçmenlerin yaşamını yitirdiği bazı olaylar kayıtlara geçti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Afrin Çayı yakınlarında göçmen olduğu değerlendirilen 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde Seferli Deresi'ni geçmeye çalıştığı sırada yasa dışı yolla yurda girdiği belirlenen yabancı uyruklu kadın akıntıya kapıldı ve hayatını kaybetti. Edirne'de Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette göçmenlere ait olabileceği değerlendirilen ceset bulundu.

Edirne'de 3'ü nehir kenarında olmak üzere 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde 20 Şubat'taki trafik kazasında göçmenleri taşıyan aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü.