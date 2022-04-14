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8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
14 Nisan 2022 Perşembe 11:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 23.05.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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