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Adnan Süvari Parkı da yenilendi

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların kent içinde rahat nefes alabilecekleri yeşil vahalar yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda parkların yenileme çalışmaları durmaksızın sürüyor

Adnan Süvari Parkı da yenilendi
17 Temmuz 2022 Pazar 09:06

İlçenin en büyük parklarından biri olan Adnan Süvari Parkı da, belediyenin Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla baştan sona yenilendi. Park, çocuk oyun grubu, yetişkin fitness spor aletleri ve yeşil doku düzenlemelerinin ardından vatandaşlarla buluştu.

Arka arkaya yenilenen Özdemir Sabancı ve Güzel İzmir parklarının ardından, Adnan Süvari Parkı'nın da elden geçirilmesiyle, bölgede adeta yeşil bir vaha yaratılmış oldu. Adını Türk Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Süvari'den alan parkın son hali vatandaşların beğenisini kazandı.

Toplam 5 bin metrekareyi bulan parkta mevcut ağaçların dokusuna zarar verilmeden yeşil alan miktarı artırıldı. Parkın her noktasına otomatik sulama sistemi kuruldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediyenin kendi olanaklarıyla sürdürülen park yenilemelerinin belirlenen program doğrultusunda aralıksız süreceğini söyledi.

Etiketler; #adnan süvari parkı #karabağlar #izmir
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