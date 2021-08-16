Aile hekimleri iş bıraktı: Yeni yönetmelikle tehdit ediliyoruz

1 Temmuz'da yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne karşı Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştiren aile hekimleri basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan İzmir Aile hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu, yeni yönetmelikle özlük haklarının ve iş güvencelerinin hakkaniyetli olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit edildiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de aile hekimleri, 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne karşı Türkiye genelinde iş bıraktı. 16 Ağustos'un ardından 27 Ağustos'ta da iş bırakacaklarını belirten Aile Hekimleri, çağrılarının cevap bulmaması halinde 28 Ağustos'ta da Ankara'da bir miting düzenleyeceklerini açıkladı. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan eylemlerin İzmir ayağında İzmir Aile Hekimleri Derneği, basın açıklaması yaparak yönetmeliğin iptal edilmesini istedi. Basın açıklamasını İzmir Aile hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu okudu.

“Aslında ceza yönetmeliği”



1 Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile karanlık bir sürecin başladığını belirten Müftüoğlu, “Sağlık Bakanlığı, 29.06.2021 tarihinde bir gece yarısı, toplum sağlığının mihenk taşı olan birinci basamakta, görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi Çalışanı Sağlık emekçilerinin temsilcisi olan sendika, dernek, federasyon ve demokratik kitle örgütlerini muhatap almadan, sahanın sorunlarını en iyi bilen sağlık çalışanlarının toplum sağlığının kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı önceleyen görüş ve değerlendirmelerinden yararlanılmaksızın bir yönetmelik yayınlamıştır. ‘Ben yaptım.. Oldu.’ mantığı ile, sahanın gerçekliklerinden uzak, ve kapalı kapılar ardında, hazırlanan bu yönetmeliğin, adı her ne kadar, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği olsa da, aslında ceza yönetmeliğidir” dedi.

“Keyfi uygulamaların önü açılıyor”



Yönetmelikle aile hekimlerinin özlük haklarının ve iş güvencesinin hakkaniyetli olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına girdiğini belirten Müftüoğlu, “Kamuda çalışan tüm bürokratlar, Sosyal Medyadan basına açıklama yapabiliyor, Sayın Bakanımız her duyuruyu twitter üzerinden halkla paylaşabiliyorken çıkartılan yönetmeliğe göre, bir aile hekiminin ‘Gidin Aşı olun’ şeklinde basına ve sosyal medyaya demeç vermesi bile 50 ceza puanı alması ile sonuçlanacaktır. Aynı Aile hekimi ikinci kez benzer bir konuda demeç vermesi durumunda, iki katı puanla yani 100 ceza puanı ile cezalandırılacak ve sözleşmesinin feshedilmesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu yönetmeliğe göre, entegre olarak hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastalık vb. bir sebeple raporlu olsa bile 5 kez nöbete gelmemek, sözleşme fesih sebebi sayılmıştır. Bu durum en basit insan hakkı olan, yaşam ve sağlık hakkının gasp edilmesi demektir. Bir Aile Hekimi, rahatsızlığı sebebiyle hastalansa bile, bu yönetmeliğe göre cezaya maruz kalacaktır. Bu yönetmelikle keyfi uygulamaların önü açılmakta, yasalarla güvence altına alınmış olan hakların önü kapatılmaya çalışılmaktadır. Her devlet memurunun Anayasal hakkı olan doğum izni, babalık izni, vefat izni gibi en temel kanuni haklar bile, Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına ya hiç verilmemekte ya da diğer devlet memurlarına verilenden daha az verilmektedir. Süt iznine çıkacak personelin yerine görevlendirme yapılmaması izin hakkının görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. Yönetmelik ile Bakanlık tarafından, Kronik Hastalık Takibi adı altında kurulmaya çalışılan sistemin, Aile Sağlığı Merkezlerinin şu anki fiziksel, teknolojik ve kayıtlı hasta sayıları açısından uygulanabilir bir tarafı yoktur” diye konuştu.

“Var olan haklarımız da elimizden alınacak”

Yeni yönetmelikle var olan haklarının da ellerinden alınacağını kaydeden Müftüoğlu, “Sağlık Hizmetlerine yaptıkları katkı açıkça gözler önünde olmasına rağmen, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına reva görülen mevcut ücret politikası, göstermiştir ki hakkınız ödenmez söylemi ile kastedilen gerçekten hakkımızın ödenmeyeceği ve var olan haklarımızın da elimizden alınacağıdır” açıklamasında bulundu.