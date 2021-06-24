AK Gençlik İzmir'den Soyer'e su eleştirisi

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, son günlerde yapmış olduğu, trafiğe çözüm olarak ‘Trafiğe çıkmayın’ ve rengi ile kokusu değişen şebeke suyunda yaşanan problem sonrası, ‘Bir bardak suda koparılan fırtına…’ söylemlerini eleştirdi. Taslak, "Sağlığımız için, bir bardak su için fırtına koparmaya devam edeceğiz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, son günlerde yapmış olduğu, trafiğe çözüm olarak ‘Trafiğe çıkmayın’ ve rengi ile kokusu değişen şebeke suyunda yaşanan problem sonrası, ‘Bir bardak suda koparılan fırtına…’ söylemlerine yönelik basın açıklamasında bulundu. Konak Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve İl Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Basın açıklamasında bulunan İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, İzmir’in uzun yıllardır kötü yönetildiğini ve kentin yaşanamaz hale geldiğini söyledi.





Soyer’in ‘Trafiğe çıkmayın’ sözlerine sert cevap

Körfez kirliliğini, kent içinde hissedilen kötü koku sorununu, kent içinde artan trafik sorunu dikkat çeken Taslak, “Ücretsiz aktarma imkanımızın elimizden alınmasıyla birlikte gençler için İzmirde yaşam şartları çok ağırlaşmıştır. İzmir trafiği artık bizim saatlerimizi çalan, bizi hayattan koparan, şehrimizden ayıran bir seviyededir. Maalesef üzülerek görmekteyiz ki, İzmir'de ulaşım çökmüştür. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının ise bu probleme bulduğu çözüm yolu daha hazindir. Kendileri bizlere, İzmirlilere ‘Trafiğe çıkmayın’ tavsiyesinde bulunmuştur. Biz de AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak, İzmirli tüm gençler adına bugün burada tepkimizi koyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesine, hep birlikte ‘Artık Yeter’ diyoruz. Bu su götürmez bir gerçektir ki Sayın Tunç Soyer, ikamet ettiği şatodan İzmirli gençlerin sesini, çığlığını duyamamaktadır. Gençler olarak biz, bu güzel şehrin bozuk yollarıyla, akmayan ama akınca da zehirleyen sularıyla, kötü kokusuyla boğuşarak, mücadele ederek yaşamaktayız” dedi.



“Sağlığımız için, bir bardak su için fırtına kopartırız”

Geçtiğimiz günlerde Karabağlar, Buca, Gaziemir ve Menderes bölgelerinde şebeke sularında yaşanan sorunu değinen Recep Tayyip Taslak, musluklardan akan suyun ağır bir kötü koku ve sarıya yakın bir renk tonuyla aktığını dile getirdi. Yaşanılanların kabul edilemez olduğunu belirten Taslak, “İnsan sağlığı bu kadar ucuz değildir. Şehrimizi yönetemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi artık İzmirlilerin sağlığı için bir tehdit hâline gelmiştir. Bizi tüm bu yaşananlardan öte üzen ise İzmir BB Başkanı Tunç Soyer'in bu yaşananları ‘Bir bardak suda koparılan fırtına’ olarak küçümsemesi ve aşağılaması olmuştur. Kendisinin İzmir'e bakış açısı da tam olarak budur. Biz artık Sayın Tunç Soyer'den hizmet beklemiyoruz. Gençlik merkezlerinden, sinema ve tiyatro salonlarından, kütüphanelerden umudumuzu çoktan kestik. Şikâyetlerimize ve sözlerimize kulak verip şehrimizin temel sorunlarını ciddiye alması bile bizi zaten şaşırtmaya yetecektir. Evet biz İzmirliler olarak, insan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu gün burada ellerimizde birer bardak suyla bulunuyoruz. Bu bir bardak suyu Sayın Tunç Soyer'e hep birlikte gösteriyoruz. Diyoruz ki sağlığımız için, bir bardak su için fırtına koparmaya devam edeceğiz” diye konuştu.