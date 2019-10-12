AK Parti Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıttı

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için lokma döktü.

AK Parti Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıttı
12 Ekim 2019 Cumartesi 13:27

Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte cuman namazı sonrası yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikram edildi. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.  Bu vesileyle cuma namazı sonrası lokma dağıttıklarını vurgulayan Sürekli, "İnşallah bu süreci en az sıkıntıyla atlatmak istiyoruz. Dualarımız ordumuz, vatanımız ve milletimiz içindir.'' dedi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Baştaş ise ''Kahraman askerlerimizin Suriye'ye girişinin ve dönüşünün kazasız belasız olması için lokma döküyoruz, Allah kabul etsin.'' ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Önceki Haber
Türk havacılığı olgunluk aşamasında
Sonraki Haber
Petkimspor'da hedef Süper Lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.