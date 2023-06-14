AK Parti'li Hızal'dan Örnekköy'le ilgili 'bürokratlara baskı' iddiası

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi haziran ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özluslu idaresinde Kültürpark Fuar Alanı'ndaki İZBB Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturumda kent gündeminde uzun süredir gündem olan İZBB’nin, İZBETON AŞ. ile yapılan protokol kapsamında Karşıkaya’da başlattığı Örnekköy 3’üncü Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 300 metrekarelik bir bölümünün hatalı beton ve demir imalatı tespit edilmesinin ardından mühürlenmesi ve yıkılmasına ilişkin tartışmalar tam gaz devam etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, hatalı beton ve demir imalatı tespit edilen 300 metrekarelik bölümünün yıkılmaması için İZBB bürokratlarına baskı yapıldığını iddia etti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise eleştirilere yanıt verdi.





MECLİSTE ÖRNEKKÖY YİNE GÜNDEMDE

Meclisin gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti'li Hızal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümü fıkra aşamasına geldi. Ağlanacak halimizi gülüyoruz. ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni demir hırsızı pozisyonuna sokuyorsunuz’ dedik. ‘150 yıllık İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle bir noktaya getirmenin kimsenin hakkı yok’ dedik. Murat(Aydın)bey ‘iftira atıyorsunuz’ dedi. Elimde bir tutanak var, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı mühendisi tarafında tutulmuş. Raporda, ‘Ölçüm işlemleri devam ederken inşai eksiklikleri düzeltime yapılmadan tarafımızdan onay alınmadan beton dökümü başlamıştır’ ifadesi var” dedi. İZBB’nden yapılan resmi açıklama ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medyada yaptığı açıklamaları dile getiren AK Partili Hızal, Soyer’in söylem değiştirdiği belirtti. Örnekköy 3. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı inşaatını yapan kooperatifin bildiri yayınladığı bildiriyi de bazı bölümleri de okuyan Hızal, zorlayıcı uygulamalarla sebebiyle inşaatın birçok kez durduğu ve inşaat maliyetlerin ağır bir şekilde ilerlediği, uygulaması zor taleplerde bulunduğunun bildiride yer aldığını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatifler dışında ihale yoluyla da kentsel dönüşüm yaptığını hatırlatan Hızal, ihale yoluyla yapılan dönüşümün ilerlediğini ancak İZBETON ve kooperatifler yoluyla yapılan inşaatların olması gereken seviyeden daha düşük olduğunu kaydetti. Kooperatifler eliyle yapılan inşaatların zamanında bitirilemeyeceğini öne süren Hızal, bundan dolayı İZBETON’un İZBB’ne tazminat ödemek zorunda kalacağını dile getirdi.

"KULAĞIMIZA DUYUMLAR GELİYOR"

Hatalı beton ve demir imalatı tespit edilen 300 metrekarelik bölümünün yıkılmaması için İZBB bürokratlarına baskı yapıldığını öne süren Hızal, "O alan yıkılmaz, oradaki hata düzeltilmez ise meydana gelecek depremde orada yaşayan insanlar o binanın altında kalarak hayatını kaybedecek. O alanın yıkılmasını engellemek için bürokratlara baskı yapmasınlar. Kulağımıza böyle duyumlar geliyor" şeklinde konuştu.





CHP'Lİ AYDIN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT



Eleştirilere yanıt CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise "İZBB yapılan inşaatla ilgili denetim faaliyeti sürdürürken imalatla ilgili kusur tespit ediyor, bu kusuru ilgili firmaya söylüyor ve giderilmesini istiyor. Firma giderildiğini söylüyor. Bizim kontrolümüze fırsat vermeden beton döküyor. Kusurun giderildiğini görmediği için ‘kusurlu sayıyorum’ diyor ve tutanak tutuluyor. Kusurun giderildiği görmeden beton döküldüğü için bunu mühürletiyor. Burada neyi eleştiriyoruz? İZBB kentsel dönüşüm daire başkanlığı yaptığı kontörlü iyi yapmış. Kimse 300 metrekareyi küçümsemiyor. 300 metrekarelik hatayı bulacak kadar ince işçilik yapacak kadar denetim yapılıyor. İZBB ve ilgili birimlerini güveni sarsmak yararsız bir şey. İZBB yasal gereğini yapmasaydı büyükşehir eleştirebilirlerdi. İZBB, örtbas mı etmiş, görmezden mi gelmiş, yok mu saymış? İZBB ve İZBETON’a ‘insanların güveni kalmamıştır’ sözünü söylemek için elinizde bir şey olması lazım. İnsanlara bilgiye eksik verdiğiniz zaman kaygılarını körüklüyorsunuz. Buradan siyasi tartışma mı çıkarmak istiyorsunuz? Bu tartışmayı halk yararına değil yapıları kötülemek, şaibe doğurmak için yaparsanız o zaman CHP grubu tepki verir. İZBB, kontrolü iyi yapmış, doğru yapmış, yasal gereğini yapmış. Bizi gerçek korur. Bizim doğru fikir üretmemizi sağlayacak şey gerçekliktir” dedi.