AK Parti tarzı Robin Hood: Fakirden alıp zengine vermek

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kaz Dağları’nda altın arayan Kanadalı firmanın Türk ortağına 7 yıl süreyle yatırım katkısı vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası uygulanacağı açıklanmasının ardından Hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Polat “ Yandaşlara ve sermayeye vergi kıyağı yapılırken vatandaşlarımız yüksek vergiler ve KDV altında eziliyor. Yandaş firmalar AKP Hükümeti döneminde servetlerine servet kattı. Orta sınıf yok oldu. Halk yoksullaştı. Zaten geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız bir de hükümetin ekonomide ki yanlış politikalarının bedelini ödüyor. Elektrik, su, doğalgaz faturalarının neredeyse %50’si vergiden oluşmakta. Tüm vatandaşlarımızdan vergisi alınan, ancak Hükümet yanlısı haline gelmiş devletin kanalı olan TRT Payı elektrik faturalarına yansımış durumda. Sayaç okuma bedeli, elektrik tüketim vergisi; su faturalarında atık su bedeli, çevre vergisi; telefonlarda telsiz bedeli; eviniz varsa emlak vergisi, arabanız varsa ÖTV ve MTV . Bir de tüm bunlara eklenen %18 KDV. Devlet bir eliyle verip diğer eliyle geri alıyor.” dedi.

Asgari ücretten de az

Polat “Bekar bir asgari ücretliden kesinti olmazken, evli ve çocuklu asgari ücretliden %20, memur ve çalışan maaşlarında %15-35 arasında gelir vergisi kesintisi oluyor. 12 ay boyunca vergi dilimine göre maaşları giderek azalan memur ve çalışanlar geçim sıkıntısı yaşıyor. İşçi ve memurlar %35’lere varan vergi kesintisi ile mücadele ederken, milyon dolarlık sözleşmelere imza atan Süper Lig futbolcuları % 15, bir alt lig % 10, diğer alt ligler için ise %5 vergi kesinti ödüyor.” dedi.

1300’lü yıllarda Robin Hood, zenginlerin mallarını çalıp fakirlere dağıtan, hikayeleri dilden dile dolaşan bir karakterdi. Günümüz de ise yerini AKP Hükümeti aldı. Hükümet, vatandaşın ödediği dolaylı verginin bir kısmını patronlardan tahsil edemiyor. Zenginlerden vergi alamayan Hükümet bu yükü orta sınıf ve yoksul vatandaş üzerine yüklüyor. Daha önce de Hükümete yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat Şirketine ait 422 milyon liralık, TUVTURK A.Ş’nin 767 milyon liralık vergileri başta olmak üzere toplam 17 şirketin 3 milyar 106 milyonluk vergi borcu silindi. Devlet vergi yükünü fakire yükleyip, zenginlerin ise borcunu siliyor.

Halktan kopuk

Polat “Halkın temel ihtiyacı olan yeme, içme, barınma ve ulaşım söz konusu olduğunda fahiş oranlarda ÖTV ve KDV uygulamaktan çekinmeyen AKP Hükümeti, elmas, pırlanta, yat, tekne ve kürkte ÖTV uygulamıyor. Hiçbir dönemde Hükümet bu kadar halktan kopuk olmamıştı. ” dedi.