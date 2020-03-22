Aliağa Belediyesi bilgilendiriyor

İnsan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelesini hijyen çalışmalarıyla dört bir koldan sürdüren Aliağa Belediyesi, bir yandan da vatandaşlarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlarının sağlığını birinci öncelik olarak gören Aliağa Belediyesi, içerisinde koronavirüs hakkında bilgi notlarının bulunduğu 10 sayfalık el kitapçığı dağıttı. Yeni koronavirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, korunmak için neler yapılmalıdır ve sıkça sorulan sorular bölümlerinin yer aldığı kitapçık Milletin Ekibi personeli tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Virüs tehdidine karşı özellikle sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan Aliağa Belediyesi, gün içerisinde periyodik olarak yaptığı paylaşımlarla vatandaşlarını bilgilendiriyor. Belediye ekipleri ayrıca daha önce bastırdığı ve yeni koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı el broşürleri ile afişleri de vatandaşlara dağıttı.

14 kural afişte

Zabıta ekipleri tarafından esnaflara dağıtılan afişler işletme sahipleri tarafından işletmenin görünür yerlerine asıldı. Kamu binalarına ve muhtarlıklara asılan afişlerle hem personel hem de vatandaş bilgilendirildi. Milletin Ekibi tarafından kent merkezinde ve pazar yerinde kurulan stantlarla vatandaşlara bilgilendirme broşürleri verildi. Aliağa Belediyesi, bilgilendirme broşürlerinin yanı sıra koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren kentin çeşitli yerlerinde bulunan reklam panolarını ve billboardları halkın bilinçlendirilmesi adına 14 kuralın yer aldığı dev afişlerle donattı.