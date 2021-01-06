Aliağa Belediyesi’nden kamu kurumlarına özel masa takvimi

Aliağa'da kamu kurumlarına, özel olarak yaptırılan 2021 yılı masa takvimleri dağıtıldı.

“Sağlık ve Mutluluk Dolu Bir Yıl Olması Dileğiyle…” notuyla kentteki kamu kurumlarına 2 bin adet masa takvimi dağıtıldı. Aliağa Belediyesi bünyesinde bulunan Milletin Ekibi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen takvimler; Aliağa İlçe Kaymakamlığı, Adliye, Aliağa Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Liman Başkanlığı, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası, İtfaiye, Aliağa Devlet Hastanesi, Sağlık Ocakları, 112 Ambulans Servisi, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yeni yıl hediyesi olarak verildi.

Aliağa Belediyesi tarafından 2021 yılına özel olarak hazırlatılan masa takviminde Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerinde çekilmiş fotoğrafların yanı sıra Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Aliağa Kuş Cenneti, Aliağa Merkez Camii, Uçansu Şelalesi, Sahil Bandı, Ağapark Plajı ve Sosyal Tesisleri, Aigai Antik Kenti, Yeni Şakran Sahili, Efeler Cumhuriyet Meydanı, Güzelhisar Balaban Paşa Camii, Kyme Antik Kenti, Balıkçı Barınağı gibi Aliağa’nın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini içeren çeşitli fotoğraflar kareleri yer alıyor.



