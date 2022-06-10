Allianz Türkiye, İzmirlileri tamamlayıcı sağlık sigortasına davet ediyor

Sağlık sigortaları branşında Türkiye’de sektör lideri olan Allianz Türkiye, pandeminin de etkisiyle giderek daha fazla talep gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünlerinde, farklı ihtiyaçlara ve bütçeye özel yeni bir opsiyon daha sunmaya başladı. Dört adet ayakta tedavi imkânı sunan yeni seçenekle; İzmirliler ekonomik bir şekilde sağlık risklerine karşı kendilerini korumaya alabilecek

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünümüze dört dörtlük bir yenilik getirdik. Normalde sadece yatarak tedavi ya da yatarak tedavi ile 10 ayakta tedavi şeklinde sunduğumuz TSS ürünümüze özellikle genç müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak dört ayakta tedavi içeren yeni bir opsiyon daha ekledik. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüğümüz bu yeni ürünümüz, sağlık sigortası ile yeni tanışacak kişiler için uygun bir alternatif olacak” dedi.

4,4 milyon nüfuslu İzmir’de TSS hizmetinden yararlanabilecek 3,9 milyon sigortalanabilir nüfus olduğuna dikkat çeken ve şehirdeki 43 farklı kurumun TSS kapsamında Allianz ile anlaşması olduğunu hatırlatan Özdemir, “Sağlığımız en değerli hazinemiz ve bu hazineyi korumak için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak çok doğru bir karar. Allianz Türkiye olarak bizim üzerimize düşen de müşterilerimize ulaşarak onlara en kaliteli hizmeti sunmak. Bu kapsamda İzmir dahil tüm illerdeki müşterilerimize ulaşmak için de farklı teşvik paketleri içeren ‘Sağlığın Liderleri’ acente kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanyamız ile acentelerimizin daha çok müşterimize ulaşacağını umuyoruz. Ayrıca 15 Mayıs - 15 Haziran tarihlerinde TSS ürünümüzü alan müşterilerimiz de ‘Bahar Kampanyamız’ kapsamında çeşitli firmalardan indirimlere hak kazanarak, ilk günden Allianzlı olmanın ayrıcalıklarından faydalanabilecek. Bahar kampanyamız ve yeni ürün seçeneğimiz ile İzmirlileri, bugünkü sosyal güvenlik sistemimizin tamamlayıcısı olan TSS ürününden faydalanmaya çağırıyoruz” diye konuştu.