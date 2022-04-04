EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
EN TEHLİKELİ DENİZANALARI!
0
40 MİLYON KAZANDI İDDİASINA YANIT
40 MİLYON KAZANDI İDDİASINA YANIT
0
KOCA'DAN GÜLDÜR GÜLDÜR PAYLAŞIMI
KOCA'DAN GÜLDÜR GÜLDÜR PAYLAŞIMI
0
BİSİKLET KULLANAN ERKEKLER DİKKAT!
BİSİKLET KULLANAN ERKEKLER DİKKAT!
0

Arabasında uyuyakalan kişi, hırsızlar tarafından soyuldu!

Arabasında uyuyakalan kişi, hırsızlar tarafından soyuldu!
04 Nisan 2022 Pazartesi 13:52

İzmir Buca'da bir kişinin arabada uyuyakaldığını fark eden hırsızlar harekete geçti. Aralık kalan camdan kapıyı açan iki kişi, arabada bulunan iki cep telefonunu ve 5 ata altını çaldılar

Olay, geçen cumartesi saat 06.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil yedek parça alım satımı yapan Durmuş Samet Zeybek'in (20), 35 ARB 255 plakalı otomobilinde uyuyakaldığını fark eden 2 kişi, araca yaklaştı. Sürücü tarafındaki camın aralık olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri kolunu içeri uzatıp, kapıyı açtı. Ardından aracın arka sağ kapısına yönelip, onu da açan şüpheliler, koltukta bulunan 2 cep telefonu ve 5 ata altınını alıp kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Uyanınca hırsızlığı fark eden Zeybek'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki kişi olduklarını belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Durmuş Samet Zeybek, "Gece havalimanına arkadaşımı bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne park ettim. Çok yoğun bir iş günü geçmişti. Aracımla uyuyakalmışım. Bunu durumu fark eden hırsızlar, aracımda bulunan 5 ata altını ile 2 cep telefonunu almış. Altınları çeyiz için almıştık. Eve götürecektim, çalındı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Çaldıklarını geri getirsinler" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #hırsızlık #araba hırsızlık
Önceki Haber
İzmir'de suya ve ulaşıma enflasyon zammı!
Sonraki Haber
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
Ormandaki sahipsiz köpekleri her gün doyuruyorlar
Ormandaki sahipsiz köpekleri her gün doyuruyorlar
0
İzmir'de suya ve ulaşıma enflasyon zammı!
İzmir'de suya ve ulaşıma enflasyon zammı!
0
Bayraklı’nın parklarına modern dokunuş
Bayraklı’nın parklarına modern dokunuş
0
İzmir'e sokak hayvanları için özel merkez
İzmir'e sokak hayvanları için özel merkez
0
Kıymetli taşların yeni merkezi İzmir
Kıymetli taşların yeni merkezi İzmir
0
İzmir'de arkadaşların kavgası ölümle bitti!
İzmir'de arkadaşların kavgası ölümle bitti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.