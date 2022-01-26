Aranan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ali Rıdvan Akkuş (35), düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Grup Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ali Rıdvan Akkuş'un Ödemiş'te olduğunu tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla 'tasarlayarak adam öldürme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'silahla tehdit, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından toplamda 37 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Akkuş, Atatürk Mahallesi, Endüstri Caddesi'ndeki saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan Ali Rıdvan Akkuş'un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'yağma' ve 'tefecilik' gibi suçlardan da birçok suça karıştığı belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan Ali Rıdvan Akkuş, adliyeye sevk edildi.