CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
0
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
0
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
0
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
0

Aranan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı

Aranan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı
26 Ocak 2022 Çarşamba 13:16

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ali Rıdvan Akkuş (35), düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Grup Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ali Rıdvan Akkuş'un Ödemiş'te olduğunu tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla 'tasarlayarak adam öldürme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'silahla tehdit, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından toplamda 37 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Akkuş, Atatürk Mahallesi, Endüstri Caddesi'ndeki saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan Ali Rıdvan Akkuş'un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'yağma' ve 'tefecilik' gibi suçlardan da birçok suça karıştığı belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan Ali Rıdvan Akkuş, adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #suç örgütü #tutuklama
Önceki Haber
17 yaşındaki Gamze ölü bulunmuştu! Anneden dikkat çeken sözler!
Sonraki Haber
Koronavirüse yakalanan profesör hayatını kaybetti
İZTO Meclisi'nde Şükürer'e tepki
İZTO Meclisi'nde Şükürer'e tepki
0
Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili dikkat çeken rapor!
Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili dikkat çeken rapor!
0
Başkan Sandal: Vatandaşın bir kuruşluk hakkını başkalarına yedirirsem namerdim
Başkan Sandal: Vatandaşın bir kuruşluk hakkını başkalarına yedirirsem namerdim
0
Mavişehir sahiline Flamingo Doğa Parkı
Mavişehir sahiline Flamingo Doğa Parkı
0
Gediz’i yaşatacak projeye dijital destek
Gediz’i yaşatacak projeye dijital destek
0
Gaziemir'deki yangında ölüme suç duyurusu
Gaziemir'deki yangında ölüme suç duyurusu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.