Ata tohumu gitti, lezzet bozuldu

21’inci yüzyılda insanlığın her zaman, her yerde daha çok tüketme isteği meyve ve sebzelerin lezzetini kaçırdı. Tarımsal üretimde verimi artırmak için kullanılan hibrit tohumlar, tarım ilaçları ve kimyasal gübreler meyve ve sebzelerdeki eski lezzeti ve sağlığı ortadan kaldırdı

FATİH ÖZKILINÇ-Gıda, tarım, beslenme gündemden hiç düşmüyor. Çiftçilerin sorunları, pazar fiyatları, sağlıklı ve lezzetli sebze-meyve elde etme telaşı insanlığın vazgeçilemez sorunları arasında yerini alıyor. Sebze ve meyvelerdeki eski lezzetin bulunmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, endüstriyel üretim ve dayanıklılık ön plana çıkmasıyla birlikte tohumların değiştiğini söyledi. İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı ise çiftçiler tarafından daha fazla ürün almak için hibrit tohumların tercih edildiğini belirterek "Ata tohumları yok olduğu için eski lezzetler yok” dedi.

Endüstriyel üretimin ve dayanıklılığın ön plana çıktığı günümüzde lezzet ve sağlığın geri planda kaldığını ifade eden Ferdan Çiftçi, “Meyve ve sebzelerde eski tatların olmamasının nedeni tohumların değişmesi. Islah yöntemleriyle verimliliğin ön plana alınması ve gıdadaki hareketliliğin artması sonucu bu değişim yaşandı. Biz yerelde üretip yerelde tükettiğimizde kendi ilimizden, ilçemizden gelen ürünler vardır. Başka yerden gelen ürünler bulunmazdı. Geçmişte o nedenle lezzetli ürünler tüketiyorduk. Tohum ıslahıyla birlikte dayanıklılık dediğimiz lif oranın artması, yaş sebze ve meyvenin gevşek yapısından daha sert bir yapıya evirilmesini sağlamak için tohumlar değişti. Verimliliğin artması için de daha fazla kimyasal gübre kullanımına başlandı. Pazarlama olanaklarının arttırılması, raf ömrünün uzatılması ve uzak mesafelere; illere, ülkelere sebze ve meyve gönderme isteği lezzetin geri planda kalmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Tarım kimyasalları olmadan üretmek zor

Geçmişte tarımsal ilaç kullanımının daha az olduğunu belirten Çiftçi, “Yeni çeşitler ortaya çıktıkça daha çok kimyasal gübre kullanılmaya başlandı. Çevredeki ekolojik değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar tarım kimyasalların kullanımını arttırdı. Bugünkü tohumları yetiştirebilmek için tarım kimyasallarına ihtiyaç var. Bunları kullanmadan daha fazla ürün almamız mümkün değil. Ata tohumlarımızla üretilen ürünlerden daha az verim alıyorduk ama daha sağlıklı, daha lezzetli gıdalar tüketiyorduk” ifadelerini kullandı.

Çevreye daha az zarar veriyor

Pazar ve market tezgahlarında yer alan organik olarak satılan sebze ve meyvelerin ise aynı tohumlardan üretildiğini vurgulayan Çiftçi, “Eski tohumlarımız ne yazık ki piyasada çok zor bulunuyor. Tezgahlarda yer alan organik ürünlerin tohumlar yine aynı. Sadece daha az kimyasal kullanılarak üretiliyor. Bu şekilde daha sağlıklı ürünler üretiliyor. Organik ürünler çevreye daha az zarar verilerek üretilen ürünlerdir” şeklinde konuştu.

Ata tohumlar yok, lezzet yok

İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı ise çiftçiler tarafından daha fazla ürün almak için hibrit tohumların tercih edildiğini belirterek “Eski ata tohumları yok olduğu için eski lezzetler yok” dedi. Tarım ilaçlarının da bitkinin yapısını bozduğunu ifade eden Erdallı, “İlaçlar bitkiye zarar veren böcekleri öldürürken bitkiye fayda sağlayacak olan böcekleri de öldürüyor. Çiftçiler, yeni teknolojiye alıştığı için ilaç atıp kurtuluyor. Eskiden ilaç kullanılmıyordu, bitki kendiliğinden yetişiyordu. Günümüzde aşırı kimyasal gübre kullanımı var. Eskiden hayvan gübresiyle üretim yapılıyordu. Atılan ilaçlarla ve gübrelerle bitkilerin kimyası değişti. İlaç firmalarının yönlendirmesiyle fazla ürün elde etmek için daha fazla ilaç ve gübre kullanılıyor. Böylece her geçen gün biraz daha sağlıklı gıdadan uzaklaşılıyoruz. Hibrit tohumdan bir sefer ürün alınıyor. Böylece çiftçi kendi tohumunu üretemez hale geliyor. Geçmişte 'devlet destekleri sertifikalı tohumlara verilecek' diyerek yanlış yapıldı. Çiftçi de 'sertifikalı tohuma destek var, daha fazla ürün alıyorum' diyerek ata tohumu terk etti” diye konuştu.