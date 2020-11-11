Atatürk Foça'da anıldı

Foça’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. Yıl dönümü dolayısı ile anma töreni ve etkinlikler düzenlendi.

Tören çok yoğun ilgi gördü. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısı ile yayınladığı mesajında; ‘‘Samsun’a yanaşan bağımsızlık ruhunda hala yaşıyor. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, Kurtuluş Savaşında hala yaşıyor. Sath-ı müdafaa için koşan kahramanlarda ve Kocatepe’de hala yaşıyor. Bugün doğan bebeğin geleceğinde, tarlada yetişen emekte hala yaşıyor. 23 Nisan çocuklarında, 19 Mayıs’ın gençlerinde ve Cumhuriyet Bayramlarında gözleri dolan büyüklerimizde hala yaşıyor. 10 Kasım 1938’den beri Atatürk hala yaşıyor. Yaşamaya devam eden fikirlerine, devrimlerine ve mücadelene saygı ve özlemle.’’dedi.

Atatürk’e saygı korteji

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara, siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, sivil ve askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumlarının ardından saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı. Foça Belediyesi tarafından gün boyu gerçekleştirilen saygı kortejinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını taşıyan dört araç ilçedeki tüm mahalleleri turladı. Saat 18.00’de Demokrasi Meydanında, Foça Belediyesi ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ulu Önder Atatürk’ün video ve fotoğraf slaytlarından oluşan barkovizyon gösterisi sunuldu.