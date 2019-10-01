Atıklar çocukların elinde sanata dönüşüyor

Öğrencilerin topladığı kıyı atıklarından ilham alınarak, TED İzmir Koleji, İzmir Deniz Ticaret Odası iş birliği ile hayata geçirilen 'Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor' farkındalık projesi, denizi ve çevreyi desteklemeye devam ediyor.

Öğrencilerin topladığı kıyı atıklarından ilham alınarak, TED İzmir Koleji, İzmir Deniz Ticaret Odası iş birliği ile hayata geçirilen 'Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor' farkındalık projesi, denizi ve çevreyi desteklemeye devam ediyor. Geçen yıl Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvasında TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından kıyı ve sahil atıklarından tasarlanan ve İstanbul, Ankara ve İzmir'in farklı lokasyonlarında farkındalık yaratmak adına sergilenen dev balık heykelinin ikincisi bu yılki Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvasında bu defa plastik tüketimine dikkat çekmek için tasarlandı.

Farkındalık yarattılar

TED İzmir Koleji, kaynakların tahribi ve tükenmesine karşı duyarlı bireyler yetiştirme hedefiyle çevrenin korunmasına yönelik projelere katkıda bulunmaya devam ediyor. Geçen yıl farkındalık projesi kapsamında deniz ve kıyıdan toplanan atıklardan dev bir balık heykeli yaparak çevre ve deniz temizliğine dikkat çeken TED İzmir Koleji öğrencileri bu yıl Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvasında yine çok önemli bir konu hakkında farkındalık yarattı.

Yedinci kıta

Popüler bilimde yedinci kıta olarak anılan, Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki 3.4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki bu plastik yığınına gönderme yaparak 1000'e yakın plastik pet şişeden dev bir balık heykeli tasarladı.Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına farkındalık yaratma çalışmalarında sanatı aracı olarak kullanan TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından tasarlanan eser yıl boyunca İzmir'in çeşitli lokasyonlarında farkındalık yaratmak için sergilenecek.