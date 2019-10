ATÜDER'den Başkan İnce'ye Ziyaret

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği yöneticileri, Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'yi makamında ziyaret etti. Başkan İnce ve BATÜDER Başkanı Kazançoğlu, birlikte çalışmaktan mutlu olacaklarını dile getirdi

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı Akın Kazançoğlu ve yönetim kurulu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi ziyaret etti, yeni dönemde başarılar diledi. İki dönemlik süreçten sonra üçüncü dönemde de önemli projelere imza atacağı temennisinde bulunan Başkan Akın Kazançoğlu, "Uzun yıllar bu bölgede yaşamış birisisiniz ve bu bölgede Belediye Başkanı olmak ayrı bir gurur kaynağıdır sizler için. Biz 5 yıllık bir derneğiz. Birçok iş dünyası ve meslek kollarından üyeyi içimizde barındırıyoruz. Aktif bir derneğiz, üyelerimizin çoğunluğu genç girişimcilerden oluşuyor. Tecrübeyle dinamizmi karıştırarak bir yapı oluşturduk. İzmir'imiz için ülkemiz için çalışıyoruz. Sizlerle de her konuda iş birliğine, desteğe hazırız, yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bir telefon kadar sizlere yakınız, sizlerle her konuda çalışmaya hazırız" dedi.

İzmir için kazanım

BATÜDER'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Öncelikle sizleri ağırlamaktan mutluluk duydum. Bu kadar tecrübeli ve genç insanların bir arada olması İzmir için büyük bir kazanımdır. Güzel çalışmalar genişleyerek ve büyüyerek artacaktır" dedi, sözlerinin şöyle sürdürdü: "Bizler de yerel yöneticiler olarak sivil toplum örgütlerimizi her zaman destekliyor ve çalışmalarında yanında oluyoruz. Ortak yapılacak her türlü projede katkımızı koyacağımızı bilmenizi isteriz. Sizin gibi iş dünyasından insanların oluşturduğu bu tür yapılar, kendi içerisinde de büyük istihdamlar oluşturmakta.

Bizlerle özellikle iş konusunda yapacağınız her türlü projede desteğimiz tamdır. İlçemiz için ilimiz için her türlü ortak projeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz" diye konuştu.

BATÜDER Başkanı Akın Kazançoğlu Başkan Mustafa İnce'ye derneğin rozetini taktı, çiçek taktim etti. Günün anısına fotoğraf çekildi.