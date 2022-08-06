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Aziz Sancar AR-GE Merkezi'nden 1 yılda 4 proje

Teknolojiye verdiği önem ve yenilikçi projeleriyle örnek olan Bayraklı Belediyesi tarafından 2019 yılında kurularak 2021'de Aziz Sancar ismini alan AR-GE Merkezi, son bir yılda 4 projeyi hayata geçirdi

Aziz Sancar AR-GE Merkezi'nden 1 yılda 4 proje
06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:17

Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki Aziz Sancar AR-GE Merkezi ile çocuklara ve gençlere yönelik AB projelerini sürdürüyor. 2019 yılında kurulan ve 2021 yılında Aziz Sancar ismini alan merkezde, başvurulan ve birçoğu değerlendirme aşamasında olan 38 projenin 4'ü hayata geçirildi. Bu kapsamda "Oyun Yeniden Başlasın, Oyun Alanlarına Güvenli Rotalar, Dijital Ortamın Çocuk Katılımıyla Değerlendirilmesi ve Yerelde Gençlik Politikalarının Güçlendirilmesi" projeleri tamamlandı. Bu projelerle, başta deprem bölgesindeki çocuklar olmak üzere gençlerin yerel politikalara katılımlarının artırılması amaçlandı. Ayrıca internet üzerinden yaratıcı drama eğitimi verilerek, isteyen ailelere de psikolojik destek sağlandı. Proje, Kalite, Sürdürülebilirlik, Dış İlişkiler, Kent Envanteri ve idari birimleriyle hizmet veren merkez, sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarıyla da ortaklaşa projeler yürütüyor.

DAHA MODERN BİR BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İnovasyon ve Teknoloji'ye bakış açımız gereği, 2019 yılında AR-GE Merkezimizi kurduk ve Aziz Sancar ismini verdik. Bölgesel, ulusal ve uluslararası hibe programlarına projeler yazıyor, sivil toplum örgütleri ile iş birlikleri yapıyoruz. Bilimin ışığında daha akılcı çalışmalarla gelişen, daha modern bir Bayraklı hayal ediyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençleri, çocukları ve sahip olduğumuz değerleri projelerimize entegre ederek, geleceğin Bayraklı'sını birlikte oluşturacağız" dedi.

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