Bakanlığa İZTAŞIT başvurusu

Önce pandemi, sonra deprem ve tsunami… İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar’da düşen yolcu sayılarıyla darboğaza sürüklenen İZTAŞIT için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazdı.

ESHOT denetimi altında kentin entegre toplu ulaşım sistemine hizmet veren kooperatifin, Büyükşehir tarafından sübvanse edilebilmesi için karar alınması istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar-Ürkmez ve kent merkezi arasında hizmet veren İZTAŞIT’a destek olmanın yolunu arıyor. Pandemi ve deprem nedeniyle yolcu sayılarında büyük düşüş yaşayan İZTAŞIT’ın, belediye meclisi kararıyla sübvanse edilebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karar alması gerekiyor. Benzer karar, pandeminin en yoğun görüldüğü günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçirilmişti ve ülke genelinde büyükşehir belediyeleri, anlaşmalı olarak toplu taşıma hizmeti veren özel kuruluşları üç aylığına destekleyebilmişti. Cumhurbaşkanlığı, bu kararı uzatma yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na vermişti. Pandemi süreci devam etmesine ve bulaş vakalarındaki artışa rağmen kararın uzatılmaması, mağduriyet yarattı. Ülke genelinde belediyelere toplu taşıma hizmeti veren tüm kuruluşlar gibi, Seferihisar ile kent merkezi arasında toplu ulaşım hizmeti sağlayan İZTAŞIT da olumsuz etkilendi. Günlük ortalama biniş sayısında pandemi endişesiyle yaşanan düşüş, depremin yarattığı tsunami sonrası ortaya çıkan zararla birlikte katlandı.

İzmir’e hizmet ediyorlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevre ilçeler ile kent merkezi arasında; sadece İzmirim Kart’ın kullanıldığı, ESHOT denetimli, güvenli, düzenli, konforlu ve entegre toplu ulaşım hizmeti için İZTAŞIT’ı hayata geçirdiklerini hatırlattı. İlk olarak Seferihisar ve Ürkmez taşımacılık kooperatiflerinin birleştiğini ve yepyeni araçlar alarak hizmete başladığını belirten Soyer, “Her şey, herkes için güzel başladı ama pandemi süreci hiç hesapta yoktu. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu esnafımızı da sahipsiz bırakamayız. Çünkü eski düzenlerini bir sözümüzle bıraktılar, toplu ulaşım sistemimize entegre oldular ve İzmirlilere hizmet ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı kararıyla onları destekliyorduk ancak üç aylığına alınan kararın süresi sona erdi” dedi.

Kararın süresi uzatılmalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, bu kararı uzatma adına çıkardığı genelgede, pandemi nedeniyle desteklenmesi gereken sektörler listesinde, büyükşehir belediyeleri ile hizmet sözleşmesi imzalamış toplu taşımacılık kooperatiflerinin yer almadığını ifade eden Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Kendilerine ikinci kez yazı gönderdik. Şehrimize toplu ulaşım hizmeti veren bu esnafımız da pandemi nedeniyle son derece mağdur. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararı uzatmaları halinde, biz de belediye meclisimizde karar alacağız ve İZTAŞIT’a yine destek verebileceğiz. Pandemi sona erdiğinde, her şey normale döndüğünde, böyle bir desteğe zaten gerek kalmayacak. Ardından da İZTAŞIT’ı kentimizin tüm çevre ilçelerinde etap etap hizmete almayı planlıyoruz.”