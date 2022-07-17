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Bakanlık 600 ton asbest içeren geminin İzmir'e gelmesine izin verdi, Başkan Soyer tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 600 ton asbest içerdiği ileri sürülen Nea Sao Paulo adlı uçak gemisinin İzmir’in Aliağa ilçesinde sökümüne izin verilmesiyle ilgili, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" dedi.

Bakanlık 600 ton asbest içeren geminin İzmir'e gelmesine izin verdi, Başkan Soyer tepki gösterdi
17 Temmuz 2022 Pazar 08:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen Nae Sao Paulo savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için izin verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, şunları kaydetti:

"Kıymetli İzmirliler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, üzerinde 600 ton asbest bulunan Brezilya gemisine, Aliağa'da sökümü için şartlı izin verdiğini öğrendim. Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşku duymasın."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022'de izin verdiği ortaya çıkmıştı.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #nea sao paulo #asbestli gemi
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