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Balçova'da çocuklar tatilin keyfini çıkartıyor

Yaz aylarında çocukların sosyal ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi’nin düzenlediği yaz etkinlikleri ile çocuklar gönüllerince eğlenerek güzel bir tatil geçiriyor

Balçova'da çocuklar tatilin keyfini çıkartıyor
26 Temmuz 2022 Salı 11:46

Balçova Belediyesi’nin her çocuğun tatilinin güzel geçmesi amacıyla yaz aylarında düzenlediği etkinlikler bu yıl da dolu dolu geçiyor. Yaz spor okulları ile eşgüdümlü olarak düzenlenen etkinliklerde Balçovalı Çocuklar yaş guruplarına göre, müzelere, aquaparka ve akvaryuma götürülüyor. Spor okulları öğretmenlerinin gözetiminde etkinliklere katılan çocuklar gönüllerince eğlenerek yeni arkadaşlar ediyor.

Güzel bir tatilin her çocuğun hakkı olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Artan ekonomik baskılar nedeniyle bazı aileler çocuklarını farklı aktivitelere götüremiyor. Biz de gelir durumu iyi veya kötü tüm ailelerin çocuklarının bir nebze de olsa iyi bir tatil geçirmesini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için farklı geziler ve etkinlikler düzenliyoruz. Onların yüzlerindeki gülümseme ve biriktirdikleri anıların çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” diyerek etkinliklerin okullar açılıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Etiketler; #balçova #çocuk #tatil
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