Balçova Pati Park açıldı

Balçova Belediyesi, kedilerin rahatça dolaşacağı ve beslenebileceği kedi parkını can dostların hizmetine açtı.

Balçova Pati Park açıldı
15 Şubat 2020 Cumartesi 09:23

Kedilerin barınacağı ve beslenebileceği Pati Park'ın temizliği gönüllüler ve belediye ekiplerince yapılacak. Sokak kedilerinin daha korunaklı ve beslenme odaklı bir alanda yaşamaları için İzmir'de ilk kez uygulanan Pati Park, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Pati Park'ın içine 20 kedi evi, su kapları, mama kapları ve can dostların oyun oynayacağı aparatlar bırakıldı. Sadece kedilerin girebileceği küçük girişleri olan etrafı çevrilen Pati Park'ın bakımı belediyenin görevlileri ve gönüllü hayvan severler tarafından yapılacak. Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "İklim şartları, geçmiş kültürümüz nedeniyle sokak hayvanları bizim ülkemizin bir gerçeği. Biz belediye olarak onların yaşam hakkını savunmak için de çalışmalar yapıyoruz. Pati Parkımızda küçük dostlarımızın hem kontrollerini yapacağız hem de beslenmelerini ve korunmalarını sağlayacağız. Ayrıca tasarladığımız kedi evlerini ilçemizin değişik noktalarına yerleştireceğiz. Bu sayede hem onları korumuş olacağız hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz" dedi.

Önceki Haber
Sohbete katıldım hocalık yapmadım
Sonraki Haber
29 okul için yıkım kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.