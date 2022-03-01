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Balçovalı kadınlar 8 Mart'a hazırlanıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde “Gece Kadın Yürüyüşü” düzenleyecek olan Balçova Belediyesi hazırlıklarına devam ederken Balçovalı Kadınlar da yürüyüşte taşıyacakları pankartları hazırlıyorlar

Balçovalı kadınlar 8 Mart'a hazırlanıyor
01 Mart 2022 Salı 11:31

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farklı bir etkinlik düzenleyerek Kadınların Sesini yükseltmesine aracı olan Balçova Belediyesi, bu yıl Gece Kadın Yürüyüşü düzenleme kararı aldı. 8 Mart gecesi Balçova Ata Caddesi’nde başlayıp Belediye önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanacak yürüyüş için Balçovalı Kadınlar da kendi düşüncelerini yansıtan pankartları hazırlamaya başladı. Aktivist Sanatçı Azize Çelik Baş tarafından gönüllü olarak desteklenen kadınlar, kendi pankartlarını taşımanın heyecanını yaşıyorlar. Balçova’daki Gece Kadın Yürüyüşünün ardından Sanatçılar Sıla Topçam ve Efe Elmas’ta Bilge Kadın Hikayeleri adlı bir sunum yapacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir önem verdiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Balçova, Kadın Hareketinin öne çıktığı bir ilçe. Biz de bu yıl Eşitlik Kenti Balçova temasıyla bir gece yürüyüşü düzenleyeceğiz. Kadınların da hayatın her alanında erkeklerle eşit olduğunu tüm platformlarda dile getireceğiz. Ekonomik, siyasal ve sosyal hayatta kendilerini özgürce ifade eden Balçovalı Kadınların, toplumun tüm kesimlerine örnek olacağına inanıyoruz” diye konuştu.  

Etiketler; #balçova #8 mart #kadınlar günü
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