Balkondan düşmemiş, intihar etmiş!

İzmir Buca'da dün bir kadın balkondan düşerek hayatını kaybetmişti.Kadının eşinin verdiği ifadede ise genç kadının intihar ettiği ortaya çıktı

Dün akşam saat 21.30 sıralarında 36 yaşındaki Selma E., 4. kattaki evinin balkonundan düşmüştü. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamamıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdükçe yeni gelişmeler de ortaya çıkıyor. Kadının eşi İbrahim E., polistesi ifadesinde eşinin intihar ettiğini iddia etti.

İbrahim E., ifadesinde şunları söyledi: "İki çocuğumla birlikte evdeydim. Alkollüydüm. Eşim, içmemi istemiyordu. O nedenle tartıştık. Zaten sık sık aramızda bu tür tartışma çıkıyordu. Bir kere balkona çıkıp, intihar etmek istedi ama engelleyip yatıştırdık. Büyük oğlum, ne haliniz varsa görün deyip evden çıktı. Eşim, daha sonra tekrar intihar etmek için balkona çıktı. Peşinden gittim ancak bu defa kendisini tutup, atlamasına engel olamadım. Kendisini ben itmedim."

İbrahim E.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı yerde restoran işleten Yeliz Durukan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hayatının en güzel yıllarıydı. Çocuklarının üzerine titreyen, onların her dediğini yapmaya çalışan, evine bağlı bir kadındı. Onun insanlığını anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Olay nedeniyle hiçbirimizi uyku tutmadı. O bizim için çok değerliydi. Dün saat 20.30'da fırına ekmek almaya gidiyordu, bana gülerek el salladı. Ben de el sallayarak kendisine karşılık verdim. Kesinlikle intihara meyilli biri değildi. Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir kadıncağızdı"

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.