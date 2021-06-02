Başkan Batur'dan esnafa 'hayırlı olsun' ziyareti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 1 Haziran’da yeni dönemi başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte Kordon’da işletmelerini açan esnafı ziyaret etti. Esnafa “hayırlı olsun” dileklerini ileten Batur, “Dileriz bu kapanma son olsun. Esnaf kardeşlerimiz artık nefes alsın” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kademeli normalleşme süreciyle birlikte Kordon’da işletmelerini açarak, özellikle kafe ve restoranlarda müşterilerini ağırlamaya başlayan esnafı ilk iş günlerinde yalnız bırakmadı. Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, Konak Belediyesi Esnaf Masası Başkanı ve Meclis Üyesi Doğan Kılıç’la birlikte Kordon esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı olsun dileklerini ileterek, bol kazançlar dileyen Batur, “Pandemi sürecinden en büyük yarayı esnaf kardeşlerimiz aldı. Bu durumu en başından beri söylüyor ve hep gündemde tutuyoruz. Esnaf kardeşlerimize destek olmak için elimizden geleni yaptık çünkü ekonominin çarkları esnafla döner. Çark dönecek ki, Türkiye kazanacak. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomisinin harekete geçmesi demek. Biz de elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Dileriz ki bu kapanma son olsun. Esnaf kardeşlerimiz de artık nefes alsın. Bu yeni dönem sağlık içinde yaşansın ve herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Bölgeyi dezenfekte ediyoruz”

Kordon’daki kafe ve restoranlara uzun bir aradan sonra gelen vatandaşlarla da sohbet eden Batur, “Aman dikkat edelim. Kurallara uyalım. Yeniden mekânlarını açan esnaf kardeşlerimizin keyfi yüzlerinden okunuyor. Bir daha ne kapanma olsun ne bu keyif bölünsün” dedi. Batur, Alsancak bölgesinde gün içinde yaşanan yoğunluğu işaret ederek, Konak Belediyesi’nin bölgeyi düzenli olarak dezenfekte edeceğini söyledi. Batur, “Alsancak bölgemiz özellikle kafe ve restoranlar açısından en yoğun bölgemiz. Bu sebeple hem esnafımıza destek için hem de vatandaşımızı korumak için dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz bu çalışmalara düzenli olarak devam edecek” diye konuştu.

Konak Belediyesi, Kordon’daki tüm mekânlara maske de dağıttı.